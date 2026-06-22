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Цены на кофе развернулись вниз после достижения отметки 90 тысяч донгов за килограмм
В то же время экспортная цена вьетнамского риса также немного снизилась — до 405–415 долларов США за тонну, что контрастирует с ростом цен в Таиланде и Индии.
По итогам недели цены на кофе в районе Центрального нагорья (Тэйнгуен) колебались в диапазоне 89 000–89 300 донгов за килограмм, что на 300–400 донгов за килограмм ниже уровня предыдущей недели.
В частности, в провинции Ламдонг закупочные цены снизились на 400 донгов за килограмм и составили 89 000–89 300 донгов за килограмм.
В провинциях Зялай и Даклак цены также снизились на 300 донгов за килограмм и в настоящее время находятся на уровне 89 200 донгов за килограмм.
На мировом рынке цены на кофе на обеих международных биржах — в Лондоне и Нью-Йорке — также резко развернулись вниз. Давление со стороны чистых продаж привело к существенному падению котировок двух основных сортов кофе.
На лондонской бирже цена фьючерсного контракта на робусту с поставкой в июле 2026 года снизилась на 1,22%, потеряв 45 долларов за тонну по сравнению с предыдущей сессией и опустившись до 3640 долларов за тонну.
На нью-йоркской бирже цена июльского фьючерса на арабику также снизилась на 0,99%, или на 2,75 цента за фунт, до 275,10 цента за фунт (1 фунт = 0,4535 кг).
Что касается рынка риса, то, согласно последним данным Департамента сельского хозяйства и окружающей среды провинции Анзянг, на прошлой неделе цены на рис и рис-сырец оставались относительно стабильными, а торговая активность была невысокой.
Цены на свежесобранный рис сортов OM 18 и «Дай Тхом 8» в настоящее время составляют 6200–6400 донгов за килограмм; сорта OM 5451 — 5650–5850 донгов за килограмм; IR 50404 — 5400–5500 донгов за килограмм; OM 34 — 5500–5700 донгов за килограмм.
На рынке риса-сырца экспортный сорт IR 50404 продаётся по цене 8700–8800 донгов за килограмм; сорт CL 555 — 9000–9100 донгов за килограмм; OM 5451 — 9500–9600 донгов за килограмм; сорт «Дай Тхом 8» — 9200–9400 донгов за килограмм; сорт «Шок Тхом» — 7500–7600 донгов за килограмм.
Цена готового риса сорта IR 50404 составляет 10 750–10 900 донгов за килограмм.
Рынок побочной продукции остаётся относительно стабильным. Цена рисовых отрубей колеблется в пределах 7800–8000 донгов за килограмм, а ароматизированной дроблёной рисовой крупы — 7950–8050 донгов за килограмм.
В экспортном сегменте по состоянию на 18 июня цена вьетнамского риса с содержанием дроблёного зерна 5% составляла 405–415 долларов США за тонну, что несколько ниже уровня 415–420 долларов США за тонну, зафиксированного неделей ранее.
В то же время экспортные цены в ведущих странах-производителях риса Азии, таких как Индия и Таиланд, демонстрировали тенденцию к росту под влиянием колебаний валютных курсов и опасений, связанных с погодными условиями.