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Цены на кофе и перец продолжат расти из-за дефицита поставок
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в первом квартале этого года Вьетнам поставил за границу почти 600 000 тонн кофе, заработав 1,9 миллиарда долларов США, что всего на 3% больше по объему, но на 54% больше по стоимости по сравнению с прошлым годом.
Кофе занимает второе место по объему экспортного оборота среди сельскохозяйственной продукции, уступая лишь изделиям из древесины. Это объясняется тем, что цены на кофе выросли на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли в среднем 3181 доллара США за тонну.
Экспортные цены на кофе выросли, но на складах осталось не так много кофе. По данным Вьетнамской ассоциации кофе и какао (Vicofa), производство кофе во Вьетнаме в урожае 2023-2024 годов снизится на 20% по сравнению с предыдущим урожаем и составит более 1,33 млн тонн.
Что касается перца, предварительная статистика Вьетнамской ассоциации перца и специй (VPSA) показала, что за первые 16 дней марта Вьетнам экспортировал 12 368 тонн перца на сумму 53 миллиона долларов США.
Экспортные цены составили в среднем 4 022 доллара США за тонну в январе-феврале, что на 28,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте цены на отечественный перец выросли на 500 - 2 000 донгов за кг.
Председатель VPSA Хоанг Тхи Лиен объяснила резкий рост цен на перец низкими запасами и высоким спросом на рынке США в последние три месяца 2023 года. По ее словам, проблемой также стал поздний сезон сбора урожая в провинции Дакнонг, в результате чего временный дефицит предложения привел к росту внутренних цен.
В настоящее время многие районы ускоряют сбор перца урожая 2023-2024 годов, но фермеры откладывают его продажу, ожидая более высоких цен, добавила она.
Нгуен Тхи Тхань Хуен, заместитель директора компании Prosi Thang Long, поддержала ее мнение, отметив, что экспорт перца демонстрирует значительный рост с 2023 года.
Внутренние цены на перец также выросли с декабря прошлого года, и многие фермеры и предприниматели ожидают, что экспорт перца будет расти в 2024 году, отметила она.