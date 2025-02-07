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Цены на квартиры продолжают расти в 2025 году
Однако, если посмотреть на запасы непроданной недвижимости в последнем квартале, то наименьшее количество непроданных объектов приходится на квартиры - всего 1 072 единицы, по сравнению с 11 218 частными домами и 4 768 земельными участками. По сравнению с другими типами недвижимости, квартиры также продемонстрировали наибольшее квартальное сокращение объема непроданных объектов.
Примечательно, что на рынке квартир продолжается значительный рост цен как на первичном, так и на вторичном рынках. В 2024 году цены на квартиры в Ханое выросли на 40-50% по сравнению с 2023 годом, а в некоторых районах наблюдался еще больший скачок.
По данным министерства, в ханойском районе Намтылием проект Vinhomes Smart City предлагает жилье по цене 65-72 млн донгов (2 582-2 861 доллар США) за квадратный метр, а проект Masteri Waterfront в уезде Жалам продается по цене 67-73 млн донгов за квадратный метр.
В Хошимине цены на квартиры выросли на 20-30% по сравнению с предыдущим годом, что ниже темпов, наблюдаемых в Ханое. Например, квартиры в проекте Diamond Island во 2-м районе продаются по цене от 85 до 90,4 млн донгов за квадратный метр.
Цены на квартиры в других городах также остаются высокими. Например, стоимость проекта Grand Mark в Нячанге составляет от 38 до 47,2 миллиона донгов за квадратный метр. Стоимость резиденции Sun Symphony в Дананге достигла 115,6 миллиона донгов за квадратный метр, в то время как стоимость проекта Cara River Park в Кантхо колеблется от 42,9 до 53,3 миллиона донгов за квадратный метр.
Вьетнамская ассоциация риелторов (VARS) прогнозирует, что цены на квартиры останутся высокими в 2025 году. Большая часть нового предложения будет поступать из крупных городских районов на окраинах, причем большинство объектов будет относиться к категории премиум или люкс. В результате варианты доступного жилья будут в основном ограничены социальным жильем.
Эксперты VARS спрогнозировали, что в 2025 году рынок квартир по-прежнему будет доминировать по объему сделок. Однако продажи старых квартир, вероятно, сократятся, поскольку цены на них сейчас завышены по сравнению с их реальной рыночной стоимостью.
Институт экономики строительства сообщает, что предложение нового коммерческого жилья в 2025 году, как ожидается, увеличится по сравнению с 2024 годом. Однако большая часть нового жилья по-прежнему будет сосредоточена в сегментах среднего и элитного жилья.
Институт также прогнозирует, что сделки с жильем в 2025 году будут более активными, чем в 2024 году, и ожидается, что цены вырастут на 8-10% в годовом исчислении.
Этот оптимистичный прогноз основан на амбициозных целях правительства по экономическому росту к 2025 году, а также на продолжающемся совершенствовании законодательной базы рынка недвижимости, включая внедрение новых законов о земле, риэлторской деятельности, жилищном строительстве и кредитных учреждениях.
По мнению института, разумные льготные процентные ставки по кредитам для покупателей жилья в коммерческих банках окажут положительное влияние на рынок, помогая облегчить доступ к кредитам.
Кроме того, ожидается, что внимание правительства к крупным инфраструктурным проектам будет способствовать развитию рынка жилья, особенно в населенных пунктах.