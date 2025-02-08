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Цены на золото снова выросли в День бога богатства

Цены на золото значительно выросли, превысив порог в 90 миллионов донгов (3550 долларов США) за таэль на открытии Дня Бога Богатства 7 февраля (10-й день первого лунного месяца). В 9:10 утра ювелирная компания Saigon Jewelry Company (SJC) объявила цену покупки золотых слитков марки SJC на уровне 86,8 млн донгов за таэль и цену продажи на уровне 90,3 млн донгов за таэль, что на 400 000 донгов и 700 000 донгов за таэль ниже, соответственно, по сравнению с концом 6 февраля.

DOJI Gold & Gems Group купила золотые слитки SJC по цене 86,5 млн донгов за таэль, что на 100 000 донгов больше, чем в конце предыдущего дня, и продала по цене 90 млн донгов за таэль, что на 400 000 донгов больше, чем в конце предыдущего дня.

Аналогичным образом выросли цены на золотые кольца. В компании Bao Tin Minh Chau цены на покупку и продажу золотых колец в настоящее время составляют 86,5 - 89,95 миллиона донгов за таэль, что на 400 000 донгов больше, чем на 650 000 донгов за таэль, соответственно.

Между тем, Сайгонская ювелирная компания объявила цены покупки и продажи на уровне 86,5 - 89,5 млн донгов за таэль, что на 100 000 донгов за таэль выше цены покупки и продажи по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии.

Вьетнамцы предпочитают покупать золото, чтобы отметить День Бога Богатства, поскольку, согласно легенде, Бог Богатства возвращается на небо в десятый день первого лунного месяца каждый год. Вьетнамцы считают этот день Днем Бога Богатства, поэтому у них есть традиция покупать немного золота для удачи и процветания в течение всего года.

ИЖВ/ВИА

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