Цены на бензин упали максимально с начала 2022 года

Бензин подешевел более чем на 3.000 донгов (0,13 долл. США) за литр с 0:00 11 июля. Фото: tienphong.vn

Цена на бензин снизилась более чем на 3.000 донгов (0,13 долл. США) за литр с 0:00 11 июля после последней корректировки министерств промышленности и торговли и финансов.

Соответственно, розничная цена RON95 упала на 3.088 донгов до максимальной отметки 29.675 донгов за литр, а цена биотоплива E5RON92 снизилась на 3.103 донгов до 27.788 донгов за литр.

При этом цены на дизельное топливо DO 0,05s-II и керосин упали на 3.022 донга и 2.008 донгов до 26.593 донгов и 26.345 донгов за литр соответственно.

Это первое значительное снижение цен на бензин после серии повышений за последние несколько месяцев. 8 июля Постоянный комитет Национального собрания принял Резолюцию 0/2022/UBTVQH15 о снижении экологического налога на бензин, масла и смазочные материалы по предложению правительства с целью сдерживания роста внутренних цен на топливо.



