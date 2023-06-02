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Центр в США передал семьям артефакты вьетнамских погибших солдат

По словам организатора, переданные документы состоят из пяти дневников и 30 писем, написанных во время войны. Их авторы почти все погибли.
  Переданные документы, в том числе 5 дневников и 30 писем, написанных во время войны, их авторы погибли  
2 июня в Ханое организация «Сердце вьетнамских солдат» сотрудничала с журналом Окружающая среда и городской территории, Клубом «Навсегда 20 лет» и Институтом исследований, сохранения и популяризации национальной культуры провела символическую церемонию приема досье «Наследие войны во Вьетнаме», переданное Вьетнамским центром и Вьетнамским архивом в Техасском технологическом университете - США.

По словам организатора, переданные документы состоят из пяти дневников и 30 писем, написанных во время войны. Их авторы почти все погибли.

Председатель организации полковник, писатель Данг Выонг Хынг сообщил, что во время антиамериканской войны сопротивления тысячи блокнотов, дневников, рукописных писем и личных вещей солдат северной армии и южных освободительных сил Вьетнама были захвачены противником на поле боя. Большинство их оригиналов было уничтожено. Некоторые из них были сохранены и оцифрованы Вьетнамским центром и Вьетнамским архивом Сэма Джонсона в рамках некоммерческого проекта «Наследие войны во Вьетнаме».

На церемонии родственники пяти павших солдат, которые были авторами писем, были глубоко тронуты получением документов.

Фан Динь Деу, младший брат погибшего солтада Фан Динь Диеу из провинции Хайзыонг, сказал, что он был тронут, увидев почерк своего брата спустя почти 60 лет после его смерти. Он сказал, что его семья также надеется найти останки Диеу и вернуть его домой.

На церемонии организация «Сердце вьетнамских солдат» и Вьетнамский центр и Вьетнамский архив Сэма Джонсона подписали соглашение о передаче документов проекта «Наследие войны во Вьетнаме» и возвращении артефактов семьям погибших солдат. В соответствии с соглашением обе стороны будут работать вместе над архивированием документа.

ИЖВ/ВИА

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