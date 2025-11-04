Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Центральный регион Вьетнама в состоянии готовности в связи с приближением тайфуна «Кальмаэги» к Восточному морю

Тайфун «Кальмаэги» усилился и быстро смещается к центральной части Восточного моря, неся угрозу сильных ветров, проливных дождей и высоких волн в центральных регионах Вьетнама в ближайшие дни, сообщает Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования (NCHMF).
  Прогнозируемая траектория тайфуна (Фото предоставлено NCHMF).  
В 1:00 4 ноября центр тайфуна находился в районе 10,6° северной широты и 124,6° восточной долготы, над центральной частью Филиппин, при максимальной скорости ветра 134–149 км/ч (13-й уровень) и порывах до 16-го уровня. Тайфун движется на запад со скоростью около 25 км/ч.

Ожидается, что к утру 5 ноября «Кальмаэги» пересечёт территорию Филиппин и войдёт во Восточное море, сохраняя силу ветра 12–13-го уровня и порывы до 16-го уровня. Уровень опасности - 3.

К 6 ноября тайфун, предположительно, достигнет центральной части Восточного моря, примерно в 630 км к востоку-юго-востоку от провинции Жалай, с ветром 14-го уровня, порывами до 17-го уровня, продвигаясь на запад-северо-запад со скоростью 25 км/ч. Прогнозируется его влияние на район архипелага Спратли (уровень опасности 3) и приближение к прибрежным водам от Куангнгай до Даклака к 7 ноября, где уровень опасности может повыситься до 4.

Ожидается, что в течение 72–96 часов тайфун постепенно ослабнет.

Начиная с второй половины дня 4 ноября, в восточной части центрального района Восточного моря ожидается усиление ветра до 6–7-го уровня с последующим повышением до 8–9-го уровня; вблизи центра тайфуна ветер может достигать 11–13-го уровня, а высота волн составит 5–7 метров.

В период с 5 по 6 ноября в прибрежных районах от Дананга до Кханьхоа, включая район архипелага Спратли, возможен ветер 12–14-го уровня с порывами свыше 17-го уровня и волнами до 10 метров, что приведёт к крайне сильному волнению моря.

По прогнозам, 4 ноября в провинциях от Хатиня до Куангчи ожидаются сильные дожди с количеством осадков 50–110 мм, местами более 200 мм. С 5 ноября интенсивность дождей будет постепенно снижаться. В других районах, включая Тханьхоа, Нгеан, Хюэ, Куангнгай и отдельные части Центрального нагорья, также возможны кратковременные ливни и грозы.

Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования (NCHMF) также предупреждает о повышении уровня воды в реках и вероятности наводнений в провинциях Хатинь и Куангчи, а также о риске внезапных паводков и оползней в горных районах.

Уровень опасности, связанный с наводнениями, - 2.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ выдвинул конкретные требования к сбору предложений и замечаний по проекту документов XIV съезда КПВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ выдвинул конкретные требования к сбору предложений и замечаний по проекту документов XIV съезда КПВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам представил основные направления проекта документов, выносимых на XIV съезд КПВ, и обозначил конкретные требования, направленные на то, чтобы сбор предложений и замечаний по проекту документов проходил содержательно и эффективно.
ПОДРОБНЕЕ

Top