НОВОСТИ
Центральный регион Вьетнама в состоянии готовности в связи с приближением тайфуна «Кальмаэги» к Восточному морю
Ожидается, что к утру 5 ноября «Кальмаэги» пересечёт территорию Филиппин и войдёт во Восточное море, сохраняя силу ветра 12–13-го уровня и порывы до 16-го уровня. Уровень опасности - 3.
К 6 ноября тайфун, предположительно, достигнет центральной части Восточного моря, примерно в 630 км к востоку-юго-востоку от провинции Жалай, с ветром 14-го уровня, порывами до 17-го уровня, продвигаясь на запад-северо-запад со скоростью 25 км/ч. Прогнозируется его влияние на район архипелага Спратли (уровень опасности 3) и приближение к прибрежным водам от Куангнгай до Даклака к 7 ноября, где уровень опасности может повыситься до 4.
Ожидается, что в течение 72–96 часов тайфун постепенно ослабнет.
Начиная с второй половины дня 4 ноября, в восточной части центрального района Восточного моря ожидается усиление ветра до 6–7-го уровня с последующим повышением до 8–9-го уровня; вблизи центра тайфуна ветер может достигать 11–13-го уровня, а высота волн составит 5–7 метров.
В период с 5 по 6 ноября в прибрежных районах от Дананга до Кханьхоа, включая район архипелага Спратли, возможен ветер 12–14-го уровня с порывами свыше 17-го уровня и волнами до 10 метров, что приведёт к крайне сильному волнению моря.
По прогнозам, 4 ноября в провинциях от Хатиня до Куангчи ожидаются сильные дожди с количеством осадков 50–110 мм, местами более 200 мм. С 5 ноября интенсивность дождей будет постепенно снижаться. В других районах, включая Тханьхоа, Нгеан, Хюэ, Куангнгай и отдельные части Центрального нагорья, также возможны кратковременные ливни и грозы.
Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования (NCHMF) также предупреждает о повышении уровня воды в реках и вероятности наводнений в провинциях Хатинь и Куангчи, а также о риске внезапных паводков и оползней в горных районах.
Уровень опасности, связанный с наводнениями, - 2.