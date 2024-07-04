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Центральный партийный комитет общественной безопасности созывает полугодовую конференцию

4 июля в Ханое Центральный партийный комитет партии общественной безопасности (CPSPC) созвал свою полугодовую конференцию для обсуждения уполномоченных вопросов.
  Слева направо: Президент государства То Лам (5), премьер-министр Фам Минь Тьинь (6) и другие делегаты позируют для группового фото на мероприятии. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, член постоянного бюро CPSPC, направил свое послание на мероприятие, дав директивные указания и предложив ключевые темы для обсуждения.
Присутствовавшие на конференции президент государства То Лам и премьер-министр Фам Минь Тьинь, которые являются членами постоянного бюро CPSPC, высоко оценили значительные достижения CPSPC и Министерства общественной безопасности за последнее время.

Заглядывая в будущее, президент государства То Лам подчеркнул приоритеты на предстоящий период, включая работу по партийному строительству и развитие народных сил общественной безопасности. Он подчеркнул требование к силам поддерживать «ролевую модель» и «дух первопроходца», а также эффективное руководство в борьбе с коррупцией, в которой «нет запретных зон и исключений».

Он просил обеспечить эффективную реализацию заключения Политбюро о выделении средств из государственных валютных резервов на модернизацию инфраструктуры сил общественной безопасности к 2030 году.

Президент То Лам призвал CPSPC продолжить эффективное руководство стратегическими консультативными задачами и усилиями по защите национальной безопасности и предотвращению преступности. Он отметил необходимость повышения эффективности государственного управления в сфере безопасности и порядка, развития международной интеграции в вопросах безопасности и укрепления народной безопасности в рамках всенародной обороны.

Между тем, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал CPSPC продолжать использовать свои достижения и разработать всеобъемлющие и эффективные директивы и меры для всех аспектов работы полиции в ближайшем будущем. Он подчеркнул важность создания образцовой партийной организации в министерстве и выполнения директивы Политбюро № 35-CT/TW о проведении партийных съездов на всех уровнях в преддверии 14-го всевьетнамского партийного съезда.

Кроме того, премьер-министр рекомендовал партийному комитету хорошо выполнять свои консультативные функции по отношению к партии и государству для выработки политики и решений, соответствующих глобальным изменениям.

Также необходимо укреплять правовую базу и участвовать в институциональном развитии, наряду с эффективным предотвращением преступности, борьбой с коррупцией и государственным управлением вопросами безопасности и порядка, отметил он.

На конференции были рассмотрены отчеты о работе Центральной партийной организации общественной безопасности и Министерства общественной безопасности в первом полугодии и задачи на второе полугодие, пятилетнее выполнение резолюции Политбюро 48-NQ/TW от 25 марта 2019 года и другие важные вопросы.

ВИА/ИЖВ

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