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Центральный комитет партии обсуждает пути улучшения контингента интеллигенции
Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха заявил, что интеллектуальные силы станут пионерами в проведении крупных преобразований в экономике, а также в применении научно-технических достижений.
Вице-премьер Чан Хонг Ха отметил, что интеллектуальная сила станет пионером в проведении крупных преобразований экономики, а также в применении научно-технологических достижений.
Формирование контингента интеллектуалов должно осуществляться согласованно с революцией в преобразовании экономической модели от экономики, основанной на ресурсах, к экономике знаний, зеленой экономике и экономике замкнутого цикла, подчеркнул Ха.
Некоторые члены ЦК партии предложили развивать децентрализацию, самостоятельность и самоответственность, определить ведущую роль государства в финансировании научных исследований, продолжать совершенствовать подготовку ведущих ученых и специалистов, повышать им стимулы и надбавки.
Подчеркивается также необходимость создания единого центра науки, образования и культуры, увеличения инвестиций в высшее образование, внимательного отношения к рекомендациям ученых и интеллигенции.
Заместитель министра общественной безопасности Чан Куок То заявил, что необходимо придавать большое значение созданию механизмов привлечения и поощрения вьетнамской интеллигенции за рубежом, особенно выдающихся талантов в ведущих отраслях и областях, к возвращению и посвящению себя Родине.