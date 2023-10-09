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Центральный комитет партии обсуждает пути улучшения контингента интеллигенции

На 8-м пленуме ЦК партии, проходившем со 2 по 8 октября, были выдвинуты предложения по формированию контингента интеллигенции, способного отвечать требованиям развития страны в новый период и в условиях глобализации.
  На 8-м пленуме ЦК КПВ 13-го созыва. Фото: ВИA  
Обсуждая подведение итогов 15-летия реализации 7-го пленума ЦК КПВ 10-го созыва о формировании контигента интеллигенции в период содействия индустриализации и модернизации страны, они подчеркнули важность принятия новой резолюции по этому вопросу.

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха заявил, что интеллектуальные силы станут пионерами в проведении крупных преобразований в экономике, а также в применении научно-технических достижений.

Вице-премьер Чан Хонг Ха отметил, что интеллектуальная сила станет пионером в проведении крупных преобразований экономики, а также в применении научно-технологических достижений.

Формирование контингента интеллектуалов должно осуществляться согласованно с революцией в преобразовании экономической модели от экономики, основанной на ресурсах, к экономике знаний, зеленой экономике и экономике замкнутого цикла, подчеркнул Ха.

Некоторые члены ЦК партии предложили развивать децентрализацию, самостоятельность и самоответственность, определить ведущую роль государства в финансировании научных исследований, продолжать совершенствовать подготовку ведущих ученых и специалистов, повышать им стимулы и надбавки.

Подчеркивается также необходимость создания единого центра науки, образования и культуры, увеличения инвестиций в высшее образование, внимательного отношения к рекомендациям ученых и интеллигенции.

Заместитель министра общественной безопасности Чан Куок То заявил, что необходимо придавать большое значение созданию механизмов привлечения и поощрения вьетнамской интеллигенции за рубежом, особенно выдающихся талантов в ведущих отраслях и областях, к возвращению и посвящению себя Родине.

ИЖВ/ВИА

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