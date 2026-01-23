Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Центральный комитет КПВ XIV созыва проводит первый пленум

Утром 23 января 2026 года в штаб-квартире ЦК Партии Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) XIV созыва проводит первый пленум.

Товарищ Ле Минь Хынг, член Политбюро, Секретарь ЦК Партии, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ, от имени Президиума представил Доклад Центрального комитета КПВ XIII созыва о кадровой работе Центрального комитета КПВ XIV созыва.

Съезд провел обсуждение и голосованием утвердил список избранных членов Центрального комитета КПВ XIV численностью 200 человек, включая 180 официальных членов и 20 кандидатов в члены.

Делегаты Съезда работали в группах, изучая и обсуждая Доклад о кадровой работе Центрального комитета КПВ XIV созыва, выдвигали кандидатуры, вносили предложения и изучали соответствующие кадровые материалы и досье.

Президиум заслушал доклады глав групп о результатах обсуждения Доклада о кадровой работе Центрального комитета КПВ XIV созыва, о выдвижении и рекомендациях кандидатур, а также о случаях подачи заявлений об отказе от участия в списке кандидатов и рекомендованных в состав Центрального комитета КПВ XIV созыва.

Президиум доложил Съезду и вынес на голосование утверждение списка для избрания Центрального комитета КПВ XIV созыва и избрал Счетную комиссию; Счетная комиссия дала разъяснения по процедуре голосования. Съезд провел заполнение бюллетеней и голосование, объявил результаты и утвердил список товарищей, избранных в состав Центрального комитета КПВ XIV созыва.

22 января 2026 года в Национальном конференц-центре XIV Всевьетнамского съезда Партии в течение всего дня проходила работа по обсуждению и реализации вопросов кадровой работы Центрального комитета КПВ XIV созыва. Генеральный секретарь товарищ То Лам, Председатель Президиума, от имени Президиума руководил заседанием.

ИЖВ/ВИА

