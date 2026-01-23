Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама на пост Генерального секретаря на новый срок

Утром 23 января 2026 года в штаб-квартире ЦК Партии Центральный комитет КПВ XIV созыва провёл первый пленум для принятия особо важных решений, ознаменовавших начало нового срока полномочий.
Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама на пост Генерального секретаря на новый срок. Фото: ВИА

Строго следуя Уставу Партии, регламенту работы, избирательному регламенту и соответствующим положениям, максимально проявляя дух солидарности и ответственности, эффективно реализуя принцип демократического централизма, первый пленум Центрального комитета КПВ XIV созыва завершил следующие особо важные вопросы:

(1) Избрание Политбюро.

(2) Избрание Генерального секретаря.

Генеральный секретарь ЦК КПВ XIV созыва То Лам выступает с речью. Фото: ВИА

(3) Избрание Секретариата.

(4) Заслушивание доклада о вариантах назначения ключевых руководящих должностей Партии и Государства и выражение мнений по кандидатуре на должность Постоянного члена Секретариата.

(5) Избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

(6) Избрание Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама, Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIII созыва, на должность Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIV созыва.

Товарищ То Лам, Генеральный секретарь Центрального комитета КПВ XIII созыва, созвавший пленум, выступил с вступительной речью и от имени Президиума пленума руководил его программой.

ИЖВ/ВИА

