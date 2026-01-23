НОВОСТИ
Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама на пост Генерального секретаря на новый срок
Строго следуя Уставу Партии, регламенту работы, избирательному регламенту и соответствующим положениям, максимально проявляя дух солидарности и ответственности, эффективно реализуя принцип демократического централизма, первый пленум Центрального комитета КПВ XIV созыва завершил следующие особо важные вопросы:
(1) Избрание Политбюро.
(2) Избрание Генерального секретаря.
(3) Избрание Секретариата.
(4) Заслушивание доклада о вариантах назначения ключевых руководящих должностей Партии и Государства и выражение мнений по кандидатуре на должность Постоянного члена Секретариата.
(5) Избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
(6) Избрание Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама, Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIII созыва, на должность Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIV созыва.Товарищ То Лам, Генеральный секретарь Центрального комитета КПВ XIII созыва, созвавший пленум, выступил с вступительной речью и от имени Президиума пленума руководил его программой.