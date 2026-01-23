Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама на пост Генерального секретаря на новый срок. Фото: ВИА



Строго следуя Уставу Партии, регламенту работы, избирательному регламенту и соответствующим положениям, максимально проявляя дух солидарности и ответственности, эффективно реализуя принцип демократического централизма, первый пленум Центрального комитета КПВ XIV созыва завершил следующие особо важные вопросы:

(1) Избрание Политбюро.

(2) Избрание Генерального секретаря.

Генеральный секретарь ЦК КПВ XIV созыва То Лам выступает с речью. Фото: ВИА



(3) Избрание Секретариата.

(4) Заслушивание доклада о вариантах назначения ключевых руководящих должностей Партии и Государства и выражение мнений по кандидатуре на должность Постоянного члена Секретариата.

(5) Избрание Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

(6) Избрание Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама, Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIII созыва, на должность Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIV созыва.