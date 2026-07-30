Центральный комитет КПВ сформировал новое видение национальной безопасности и построения общества в новую эпоху

Член Политбюро, Министр общественной безопасности генерал-полковник Лыонг Там Куанг представляет две тематические резолюции — «О построении дисциплинированного, безопасного, цивилизованного, гармоничного и развивающегося общества» и «О Стратегии национальной безопасности». Фото: ВИА