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Центральный комитет КПВ сформировал новое видение национальной безопасности и построения общества в новую эпоху
По словам Министра общественной безопасности Лыонг Там Куанга, несмотря на достигнутые важные прорывные результаты, воплощённые в том, что Вьетнам входит в число мировых лидеров по уровню мира, стабильности, безопасности и защищённости и стал источником вдохновения для многих стран и народов, в сфере обеспечения национальной безопасности по-прежнему сохраняются определённые недостатки и ограничения. Четыре угрозы, на которые указывала Партия, полностью не устранены, а некоторые из них даже приобретают более сложный характер. В то же время после окончания холодной войны мир переживает период глубоких потрясений и нестабильности, оказывающих прямое и многоплановое влияние на безопасность Вьетнама. Всё более ощутимыми становятся вызовы нетрадиционной безопасности, комплексные угрозы и новые формы посягательств на безопасность, что создаёт беспрецедентные вызовы для защиты национальной безопасности.
По его словам, складывающаяся обстановка требует новых задач, нового мышления и новых подходов, реализуемых на более высоком уровне. В новую эпоху национальная безопасность и её обеспечение должны способствовать развитию, создавая основу для быстрого и устойчивого экономического роста, всестороннего повышения уровня жизни населения, успешной реализации решений XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и стратегических установок Партии. Стратегия национальной безопасности в новую эпоху должна гарантировать непрерывное и эффективное функционирование органов власти всех уровней, бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, недопущение серьёзных сбоев в экономике и возникновения общественного хаоса в любых обстоятельствах.
Наряду с укреплением национальной безопасности ставится задача формирования нового общества – дисциплинированного, безопасного, здорового, цивилизованного и гармонично развивающегося в соответствии с новой моделью развития страны. Эти меры направлены на всестороннее обеспечение безопасности человека, создание условий для счастливой жизни народа и формирование прочной основы для достижения цели построения к 2045 году социалистического Вьетнама – мирного, независимого, демократического, богатого, процветающего, цивилизованного и счастливого государства.
Министр Лыонг Там Куанг сообщил, что резолюция о Стратегии национальной безопасности определяет шесть руководящих принципов, конкретизирующих новое понимание Партией вопросов национальной безопасности и её защиты, изложенное в документах XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама. По сравнению с общей целью прежней Стратегии защиты национальной безопасности новая резолюция существенно расширяет её содержание, дополняя новыми элементами, а также определяет семь конкретных целей, которые должны быть достигнуты в условиях возникновения беспрецедентных вызовов и необходимости обеспечения безопасности на качественно более высоком уровне.
В частности, предусматривается надёжная защита и укрепление идеологической основы Партии, её руководящей и правящей роли, боеспособности, а также устойчивости социалистического строя. Особое внимание уделяется обеспечению абсолютной безопасности руководителей государства и других особо важных лиц, усилению защиты кадров стратегического уровня и национальной элиты, прежде всего в экономике, науке и технологиях.
Система обеспечения безопасности должна охватывать все направления развития страны и новые пространства в соответствии с принципом: «где развивается страна, там должна обеспечиваться безопасность». Особое внимание уделяется защите законных интересов вьетнамских организаций и граждан за рубежом, а также выводу международного сотрудничества и интеграции в сфере безопасности на качественно новый уровень.
Для успешной реализации поставленных целей резолюция определяет девять основных групп задач и мер. Впервые в их число включены такие направления, как надёжная защита безопасности государственного строя и институциональной системы, недопущение пассивности и внезапных угроз в любых условиях; обеспечение безопасности новых пространств и перспективных сфер развития; упреждающее противодействие новым формам посягательств на безопасность и кризисным ситуациям; повышение эффективности обеспечения безопасности человека и превращение силы народного единства в подлинную опору Стратегии национальной безопасности; а также официальное определение поэтапного плана построения системы всеобъемлющей безопасности человека.