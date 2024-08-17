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Центральный комитет КПВ обсудил кадровые вопросы
ЦК КПВ решил предложить кадры и дал заключения, чтобы Политбюро выдвинуло кандидатов на руководящие посты некоторых государственных органов на срок 2021-2026 годов в соответствии с правилами.
ЦК КПВ избрал избрал в состав Политбюро генерал-полковника Лыонг Там Куанга, члена ЦК КПВ, Секретаря Центрального парткома Сил общественной безопасности, Министра общественной безопасности.
В секретариат ЦК КПВ были избраны еще трое: товарищ Нгуен Зюи Нгок, член ЦК КПВ, Заведующий Канцелярией ЦК КПВ; генерал-полковник Чинь Ван Кует, члена ЦК КПВ, члена Постоянного бюро Центральной военной комиссии, Начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии; товарищ Ле Минь Чи, член ЦК КПВ, Секретарь партийной коллегии, Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры