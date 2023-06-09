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Центральный военный госпиталь №108 желает сотрудничать с бельгийским сектором здравоохранения лечения рака с помощью высоких технологий
В целях укрепления сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией в области лечения рака с помощью высоких технологий с 5 по 12 июня делегация Центрального военного госпиталя №108 во главе с директором госпиталя, генерал-лейтенантом Май Хонг Бангом провела рабочую встречу с ведущими бельгийскими медицинскими учреждениями.
Вьетнамская делегация посетила госпиталь Льежского университета и Центр протонной лучевой терапии университетского госпиталя Левена. Это два ведущих бельгийских медицинских учреждения, использующих высокие технологии в лучевой терапии рака.
По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства в Брюсселе, в ходе работы с бельгийскими больницами вьетнамская делегация обменялась профессиональным опытом, в том числе опытом лечения рака с помощью лучевой и протонной лучевой терапии. Надо отметить, что лучевая терапия на сегодняшний день считается самой передовой технологией. Она имеет высокую точность и безопасность, и сводит к минимуму побочные эффекты на здоровые ткани, а также предотвращает риска вторичного рака.
В Центре протонной лучевой терапии университетского госпиталя Левена доктор Софи Изабаерт рассказала об оборудовании и операционной модели университетского госпиталя, в целом, и о Центре протонной лучевой терапии, в частности, особенно о процессе диагностики и лечения онкологических больных с помощью протонной лучевой терапии.
Делегация Центрального военного госпиталя №108 осмотрела операционную аппаратуры протонной лучевой терапии, кабинет лучевой терапии и воочию увидела работу аппарата протонной лучевой терапии ProteusOne. Профессора и эксперты вьетнамской делегации также провели беседу с заведующим отделением радиации и онкологии Жаном-Франсуа Дэном, чтобы лучше понять о превосходстве оборудования протонной лучевой терапии в лечении рака.
На рабочих встречах между делегацией Центрального военного госпиталя №108 и бельгийскими больницами присутствовали посол Вьетнама в Бельгии Нгуен Ван Тхао, Николя Пире, руководитель канцелярии Валлонии Вилли Борсус и Доминик Делатр, заместитель директора Валлонского агентства содействия торговле и инвестициям (AWEX).