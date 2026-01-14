НОВОСТИ
Центральный банк ставит целью рост кредитования на 15% в 2026 году
Согласно пресс-релизу SBV о кредитном регулировании на 2026 год, монетарная политика будет продолжать проводиться активно, гибко, своевременно и эффективно, чтобы способствовать стабилизации макроэкономики, удержанию инфляции под контролем, поддержке экономического роста и продвижению реструктуризации банков в рамках обязательной передачи активов.
Центральный банк отметил, что 31 декабря он публично объявил принципы распределения квот роста кредитования на 2026 год между кредитными учреждениями. Распределение кредитного ресурса основано на результатах оценки и ранжирования банков за 2024 год, умноженных на общий коэффициент, с целью стимулирования более эффективного управления, безопасной деятельности и повышения качества кредитного портфеля.
SBV продолжит направлять банки на приоритетное кредитование производственной и предпринимательской деятельности, ключевых секторов и приоритетных областей, а также основных драйверов экономического роста, при строгом контроле за кредитными потоками в недвижимость и другие потенциально высокорисковые сектора для обеспечения безопасности системы.
Обеспечение стабильной ликвидности на денежном рынке и поддержание безопасной и надежной работы банковской системы остаются ключевыми приоритетами, способствуя общей макроэкономической стабильности, отметили в SBV.
Кредитные учреждения получили указание оперативно внедрять кредитные решения в соответствии с директивами Правительства и его руководителей. Расширение кредитования должно соответствовать возможностям каждого банка по управлению рисками, ликвидности и мобилизации капитала, при этом обеспечивая целевое использование средств, повышение качества кредитов и сдерживание проблемной задолженности.
Ожидается, что банки усилят процессы оценки кредитоспособности, а также внутренние проверки и надзор для выявления и устранения любых нарушений в практике кредитования.
SBV вновь подтвердил, что будет внимательно отслеживать развитие рынка в течение 2026 года и управлять ростом кредитования активно и гибко, обеспечивая достаточное снабжение капитала для экономики при сохранении безопасности банковской системы и контроле инфляции.