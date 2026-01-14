Центральный банк ставит целью рост кредитования на 15% в 2026 году

Согласно пресс-релизу SBV о кредитном регулировании на 2026 год, монетарная политика будет продолжать проводиться активно, гибко, своевременно и эффективно, чтобы способствовать стабилизации макроэкономики, удержанию инфляции под контролем, поддержке экономического роста и продвижению реструктуризации банков в рамках обязательной передачи активов.

Клиент совершает операции в Вьетнамском акционерном коммерческом банке промышленности и торговли (VietinBank). Фото: ВИA

Центральный банк отметил, что 31 декабря он публично объявил принципы распределения квот роста кредитования на 2026 год между кредитными учреждениями. Распределение кредитного ресурса основано на результатах оценки и ранжирования банков за 2024 год, умноженных на общий коэффициент, с целью стимулирования более эффективного управления, безопасной деятельности и повышения качества кредитного портфеля.

SBV продолжит направлять банки на приоритетное кредитование производственной и предпринимательской деятельности, ключевых секторов и приоритетных областей, а также основных драйверов экономического роста, при строгом контроле за кредитными потоками в недвижимость и другие потенциально высокорисковые сектора для обеспечения безопасности системы.

Обеспечение стабильной ликвидности на денежном рынке и поддержание безопасной и надежной работы банковской системы остаются ключевыми приоритетами, способствуя общей макроэкономической стабильности, отметили в SBV.

Кредитные учреждения получили указание оперативно внедрять кредитные решения в соответствии с директивами Правительства и его руководителей. Расширение кредитования должно соответствовать возможностям каждого банка по управлению рисками, ликвидности и мобилизации капитала, при этом обеспечивая целевое использование средств, повышение качества кредитов и сдерживание проблемной задолженности.

Ожидается, что банки усилят процессы оценки кредитоспособности, а также внутренние проверки и надзор для выявления и устранения любых нарушений в практике кредитования.

SBV вновь подтвердил, что будет внимательно отслеживать развитие рынка в течение 2026 года и управлять ростом кредитования активно и гибко, обеспечивая достаточное снабжение капитала для экономики при сохранении безопасности банковской системы и контроле инфляции.