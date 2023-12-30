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Центральный банк просит ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег
В случае обнаружения необычных признаков, касающихся клиентов или сделок, они должны сообщить об этом в Управление по борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями, изложенными в статьях 26-33 Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года.
Они также должны незамедлительно сообщать и предоставлять соответствующую информацию и документы о подозрительных сделках, тесно сотрудничая с компетентными государственными органами в соответствии с законом.