Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Центральный банк просит ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег

Государственный банк Вьетнама (SBV) опубликовал документ, требующий соблюдения правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ними В частности, SBV обратился к кредитным учреждениям, филиалам иностранных банков и предприятиям, торгующим драгоценными металлами и драгоценными камнями, включая компании по торговле золотом и платежные компании-посредники, с просьбой принять ряд мер, таких как серьезное соблюдение положений Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года, постановления Правительства № 19/2023/ND-CP от 28 апреля 2023 года, детализирующий некоторые положения Закона о борьбе с отмыванием денег; решение Премьер-министра №. 11/2023/QD-TTg от 27 апреля 2023 года, в котором излагаются требования к отчетности о транзакциях с высокой стоимостью, и циркуляр губернатора SBV № 09/2023/TT-NHNN от 28 июля 2023 года, который определяет порядок применения нескольких статей Закона о борьбе с отмыванием денег.

В случае обнаружения необычных признаков, касающихся клиентов или сделок, они должны сообщить об этом в Управление по борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями, изложенными в статьях 26-33 Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года.

Они также должны незамедлительно сообщать и предоставлять соответствующую информацию и документы о подозрительных сделках, тесно сотрудничая с компетентными государственными органами в соответствии с законом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top