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Центральный банк просит кредитные организации снизить процентные ставки
В документе четко сказано, что в соответствии с директивами правительства и премьер-министра, а также на основании последних изменений на рынке и процентных ставок, ГБВ просит все кредитные учреждения и филиалы иностранных банков строго следовать своим правилам по депозитным ставкам. Они должны публично размещать ставки по депозитам в установленных местах приема депозитов в соответствии с предписаниями ГБВ и продолжать меры по снижению ставок по депозитам, создавая тем самым условия для снижения ставок по кредитам для клиентов.
Им было настоятельно рекомендовано продолжать усилия по снижению затрат, чтобы стремиться к дальнейшему снижению ставок по кредитам, что призвано поддержать предприятия в восстановлении производства и торговли и стимулировать экономический рост в соответствии с указаниями Национального собрания и правительства.
Им также поручено повысить осведомленность общественности об этих усилиях в средствах массовой информации, чтобы клиенты были хорошо информированы и имели доступ к политике поддержки.
Отделения ГБВ в провинциях и городах должны внимательно следить за изменениями процентных ставок в своих регионах. Таким образом, они смогут предложить соответствующие решения для реализации политики ГБВ.