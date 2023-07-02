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Центральный банк просит кредитные организации снизить процентные ставки

Государственный банк Вьетнама (ГБВ) направил кредитным учреждениям и филиалам иностранных банков и ГБВ в провинциях и городах центрального подчинения документ о снижении процентных ставок.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
Государственный банк Вьетнама (ГБВ) направил кредитным учреждениям и филиалам иностранных банков и ГБВ в провинциях и городах центрального подчинения документ о снижении процентных ставок.

В документе четко сказано, что в соответствии с директивами правительства и премьер-министра, а также на основании последних изменений на рынке и процентных ставок, ГБВ просит все кредитные учреждения и филиалы иностранных банков строго следовать своим правилам по депозитным ставкам. Они должны публично размещать ставки по депозитам в установленных местах приема депозитов в соответствии с предписаниями ГБВ и продолжать меры по снижению ставок по депозитам, создавая тем самым условия для снижения ставок по кредитам для клиентов.

Им было настоятельно рекомендовано продолжать усилия по снижению затрат, чтобы стремиться к дальнейшему снижению ставок по кредитам, что призвано поддержать предприятия в восстановлении производства и торговли и стимулировать экономический рост в соответствии с указаниями Национального собрания и правительства.

Им также поручено повысить осведомленность общественности об этих усилиях в средствах массовой информации, чтобы клиенты были хорошо информированы и имели доступ к политике поддержки.

Отделения ГБВ в провинциях и городах должны внимательно следить за изменениями процентных ставок в своих регионах. Таким образом, они смогут предложить соответствующие решения для реализации политики ГБВ.

ИЖВ/ВИА

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