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Центральный банк призывает к осторожности при торговле золотом

Центральный банк предупредил население о необходимости соблюдать осторожность при торговле золотом на фоне сильных колебаний курса драгоценного металла. Дао Суан Туан, директор Департамента управления иностранной валютой Государственного банка Вьетнама (SBV), отметил, что банк подготовил меры по стабилизации внутреннего рынка золота, ссылаясь на увеличение предложения золотых слитков марки SJC.

Центральный банк всегда внимательно следит за развитием рынка и готов принимать решения по его стабилизации, чтобы минимизировать влияние колебаний цен на золото на обменные курсы, инфляцию и макроэкономическую стабильность, подтвердил он.

Оно продолжит координировать свои действия с Министерством общественной безопасности и другими соответствующими министерствами и ведомствами для усиления проверок золотого бизнеса, продолжил Дао Суан Туан.

За последние недели цена на золотые слитки во Вьетнаме резко выросла, достигнув 83 миллионов донгов (3419 долларов США) за таэль. Разница между внутренними и мировыми ценами на золото в последние дни постоянно увеличивалась, достигая в отдельные моменты почти 20 миллионов донгов за таэль.

В связи с этим премьер-министр Фам Минь Тьинь выпустил депешу с просьбой принять меры по укреплению управления внутренним рынком золота.

Он приказал соответствующим ведомствам сотрудничать с SBV, чтобы немедленно принять меры по строгому пресечению нарушений, особенно контрабанды, манипуляций и спекуляций, обеспечивая стабильный, прозрачный, безопасный, здоровый и эффективный внутренний рынок золота.

ИЖВ/ВИА

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