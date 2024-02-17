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Центральный банк подталкивает других к увеличению кредитования с начала Нового года
Соответственно, кредиты должны направляться в приоритетные отрасли и экономические двигатели в соответствии с указаниями правительства и премьер-министра. При этом кредитование в потенциально рискованных областях должно тщательно контролироваться, что обеспечит безопасность и эффективность кредитных операций.
Кредитным организациям также было рекомендовано пересмотреть и упростить процедуры выдачи кредитов, использовать в работе возможности цифровой трансформации, прокладывая путь к беспрепятственному доступу к банковскому капиталу. Сокращая операционные расходы и стремясь к снижению ставок по кредитам, они облегчат гражданам и предприятиям доступ к финансовым ресурсам, особенно через современные цифровые каналы продаж, продукты и услуги.
Чтобы удовлетворить разнообразные потребности различных сегментов клиентов, банкам было предложено разработать более широкий спектр кредитных предложений, особенно тех, которые связаны с поддержкой средств к существованию и потребностями потребления.
Кроме того, они должны активно и эффективно распространять полную и точную информацию о своей политике, продуктах и услугах, способствуя реализации национальной комплексной финансовой стратегии.
На 2024 год центральный банк установил целевой показатель роста кредитования в размере около 15 %, применимый как к филиалам отечественных, так и иностранных банков, работающих во Вьетнаме.