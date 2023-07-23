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Центральный банк запустил пакет кредитов на сумму 15 трлн. донгов для поддержки предприятий лесного и рыбного хозяйства
Согласно документу № 5631, приемлемыми заемщиками этого кредитного пакета являются фирмы, у которых есть проекты или планы по обслуживанию производственной и коммерческой деятельности в районах лесного хозяйства и рыболовства.
Процентные ставки по кредитам в донгах будут как минимум на 1-2%/год ниже средних процентных ставок, предлагаемых коммерческими банками по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным депозитам.
Согласно документу, кредитный пакет будет действовать до конца 30 июня 2024 года.
Кроме того, коммерческие банки в соответствии со своей компетенцией будут отменять и снижать плату за обслуживание клиентов, участвующих в программе, в зависимости от законодательных норм и масштабов деятельности банка.
Реализация программы будет осуществляться за счет самомобилизованного капитала банков и кредитования в рамках обычных коммерческих механизмов.
К настоящему времени для участия в программе зарегистрировались 12 коммерческих банков. Это Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, LPBank, Sacombank, MB Bank, ACB, Nam A Bank, OCB, Eximbank и SHB.
Ранее премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил SBV изучить и предложить кредитный пакет в размере 10 трлн. донгов для поддержки предприятий, производящих и перерабатывающих морепродукты и продукцию лесного хозяйства.
Премьер-министр попросил принять меры по оказанию помощи предприятиям в освоении основных рынков и поиске новых рынков для увеличения экспорта.
Он также попросил Министерство финансов поручить уполномоченным ведомствам рассмотреть и реализовать решения, касающиеся освобождения от налогов, а также снизить или продлить сроки уплаты налогов и арендной платы за землю и водные поверхности для поддержки предприятий.
Стоимость экспорта основных лесных товаров снизилась на 28,2% до 6,5 млрд долларов США за последние шесть месяцев, поскольку европейские и американские потребители сократили свои расходы и потребление изделий из древесины, что привело к сокращению новых заказов.
Экспорт морепродуктов также сократился на 27,4% в годовом исчислении до 4,13 млрд долларов США за этот период. Из которых в первом полугодии также было зафиксировано значительное снижение экспорта креветок на 32% до 1,56 млрд долларов США и на 40% экспорта пангасиуса до 840 млн. долларов США.