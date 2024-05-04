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НОВОСТИ

Центральный банк в третий раз отменил аукцион по продаже золота

Государственный банк Вьетнама 3 мая отменил аукцион по продаже золотых слитков марки SJC, назначенный на 10 утра того же дня, поскольку только одно предприятие зарегистрировалось для участия в нем. Это уже третий раз, когда банк отменяет аукцион из-за отсутствия участников. Государственный банк Вьетнама 3 мая отменил аукцион по продаже золотых слитков марки SJC, назначенный на 10 утра того же дня, поскольку только одно предприятие зарегистрировалось для участия в нем.

Это уже третий раз, когда банк отменяет аукцион из-за отсутствия участников.

В своем заявлении от 2 мая банк сообщил, что выставит на аукцион еще 16 800 таэлей золотых слитков в 9 утра 3 мая. Покупатели могут претендовать на покупку от 1 400 до 2 000 таэлей, а стартовая цена составляет 82,9 млн донгов (более 3 263 долларов США) за таэль.

Ранее государственный производитель и дистрибьютор золота Saigon Jewelry Company и Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) купили 3 400 таэлей из 16 800, предложенных центральным банком на аукционе 23 апреля. Золото было куплено за 81,33 млн донгов (3 195 долларов США) за таэль по самой высокой цене и за 81,32 млн донгов по самой низкой, против базовой цены в 81,30 млн донгов.

Центральный банк заявил, что аукционы направлены на обеспечение стабильной, прозрачной и эффективной работы внутреннего рынка.

Вице-председатель Вьетнамской ассоциации торговли золотом Хюинь Чунг Кхань предложил SBV рассмотреть возможность изменения минимального объема торгов до 400-500 таэлей, чтобы привлечь большее количество участников.

ИЖВ/ВИА

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