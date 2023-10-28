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Центральный банк высоко оценили за гибкое управление денежно-кредитной политикой
Между тем, в соответствии с политикой Национального собрания и указаниями правительства и премьер-министра о снижении процентных ставок по кредитам для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются экономика, бизнес и население, ГБВ четыре раза подряд снижал регулирующие процентные ставки на 0,5-2% в год, когда во всем мире процентные ставки продолжали расти.
Постоянное снижение ставок оценивается как гибкое решение, соответствующее текущей рыночной ситуации, поскольку оно проложило путь к снижению кредитных ставок для расширения доступа к кредитам для бизнеса и населения, что способствует экономическому росту.
ГБВ также сотрудничал с Ассоциацией банков Вьетнама, чтобы убедить учреждения-члены продолжать снижать кредитные ставки, по крайней мере, на 1,5- 2% в год, как по существующим, так и по новым кредитам.
До настоящего времени процентные ставки снижались: по сравнению с концом 2022 года ставки по депозитам и кредитам в коммерческих банках по операциям во вьетнамских донгах снизились более чем на 1-2% в год. Ожидается, что в ближайшие годы процентные ставки будут снижаться и дальше.
Тем временем ГБВ продолжает гибко регулировать валютные курсы в соответствии с конъюнктурой внутреннего и внешнего рынков с целью стабилизации валютного рынка.
В ходе рабочего визита во Вьетнам 3 октября 2022 г. Министерство финансов США высоко оценило управление ГБВ денежно-кредитной политикой и валютным курсом в условиях многочисленных трудностей и вызовов, стоящих перед мировой экономикой. Поэтому в своем докладе, опубликованном в ноябре прошлого года, американское ведомство исключило Вьетнам из списка мониторинга монетарных манипуляций.
В августе этого года журнал Global Finance опубликовал отчет Центрального банка за 2023 год, в котором названы руководители центральных банков, получившие оценки A , A или A-.
Оценки основаны на шкале от A до F за успехи в контроле инфляции, достижении целей экономического роста, стабильности валюты и управлении процентными ставками. «A» означает отличную работу, а «F» - полный провал.
Губернатор ГБВ Нгуен Тхи Хонг вошела в число трех, получивших оценку «А », что свидетельствует о признании и высокой оценке международным сообществом деятельности ГБВ по управлению денежно-кредитной политикой.