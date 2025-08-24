Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Центральные провинции запретили выход судов в море из-за приближения тайфуна «Каджики».

По состоянию на 23 августа тайфун «Каджики» сопровождался ветром силой до 8 баллов (62–74 км/ч), с порывами до 10 баллов (89–102 км/ч), продвигаясь в западо-северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч. Синоптики предупреждают, что по мере приближения к центральному побережью Вьетнама — в районе между Тханьхоа и Хюэ — 25 августа, тайфун «Каджики» может усилиться до 11–12 баллов, с порывами до 15 баллов (167–183 км/ч).
  Пограничные войска Нгеана мобилизовали 500 офицеров и солдат, а также три корабля, восемь катеров и 30 единиц техники, готовых к проведению спасательных операций. Фото: ВИА  
В связи с усилением тайфуна №5 «Каджики» власти ряда центральных провинций Вьетнама последовательно издали распоряжения о запрете выхода судов в море, полностью запретив всем видам судов покидать порты. Одновременно были приняты срочные меры по предотвращению и снижению последствий стихии с целью защиты жизни и имущества населения.

Провинция Куангнгай

Ожидается, что 24–25 августа в прибрежных районах будут дуть ветры силой 6–7 баллов с порывами до 8 баллов, а на суше пройдут сильные дожди. В горных районах сохраняется риск паводков и оползней. Власти провинции потребовали провести полную инвентаризацию судов, срочно организовать их возвращение в порты для укрытия, запретив выход любых плавсредств в море (в том числе по маршруту Шаки–Лишон). Также разработаны планы эвакуации населения и усилен контроль за безопасностью аквакультурных объектов и туристических зон.

Провинция Нгеан

В связи с воздействием тайфуна №5, по прогнозам, начиная с вечера 24 августа в морской акватории провинции Нгеан (включая остров Хонгны) ветер будет постепенно усиливаться до 6–8 баллов, а затем достигнет 9–10 баллов, сопровождаясь сильным волнением моря.

С 5 часов утра 24 августа введён полный запрет на выход в море, все суда обязаны вернуться в порт до 10 часов того же дня. Пограничные войска провинции довели информацию о развитии тайфуна до 408 судов и более 2 100 рабочих, а также мобилизовали сотни офицеров, солдат и спасательные средства, находящиеся в постоянной готовности к аварийно-спасательным операциям.

Провинция Куангчи

Провинция издала распоряжение о запрете выхода судов в море с 7 утра 24 августа до окончания опасных погодных условий. По состоянию на 5 часов утра 23 августа в море находились 634 судна с 2 860 рабочими. Пограничные войска поручили пограничным постам поддерживать связь с судами и продолжать срочный вызов их к берегу для укрытия от шторма.

Кроме того, подразделения совместно с местными властями организовали расстановку судов в местах стоянки и дали указание населению надёжно привязывать суда и транспортные средства. Все работы должны быть завершены до 10 часов утра 24 августа.

Город Хюэ

В исполнение распоряжения Народного комитета города пограничные войска активно информируют владельцев судов и капитанов, находящихся в море, о положении и развитии тайфуна, одновременно срочно призывая суда зайти в безопасные укрытия не позднее 19 часов 23 августа.

Власти усилили контроль за состоянием водохранилищ, зон аквакультуры, строительных площадок и прибрежных туристических объектов, заранее организуют эвакуацию жителей из опасных районов и ускоряют уборку летне-осеннего урожая риса.

Тайфун «Каджики» сопровождался ветром силой 8 баллов (62–74 км/ч) с порывами до 10 баллов (89–102 км/ч), двигаясь в западо-северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч. Синоптики предупреждают, что при подходе к центральному побережью между Тханьхоа и Хюэ 25 августа тайфун может усилиться до 11–12 баллов, с порывами до 15 баллов (167–183 км/ч).

Власти призывают жителей прибрежных и низменных районов сохранять бдительность, строго следовать официальным указаниям и быть готовыми к возможной эвакуации.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр призывает к оперативным действиям для содействия работе общинного административного аппарата

Премьер-министр призывает к оперативным действиям для содействия работе общинного административного аппарата

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 23 августа призвал к безотлагательным действиям по унификации технологий, инфраструктуры и платформ для обработки административных процедур на уровне общины, обеспечив создание единой, современной и совместимой системы с общими стандартами и нормативами.
ПОДРОБНЕЕ

Top