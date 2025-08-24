НОВОСТИ
Центральные провинции запретили выход судов в море из-за приближения тайфуна «Каджики».
Провинция Куангнгай
Ожидается, что 24–25 августа в прибрежных районах будут дуть ветры силой 6–7 баллов с порывами до 8 баллов, а на суше пройдут сильные дожди. В горных районах сохраняется риск паводков и оползней. Власти провинции потребовали провести полную инвентаризацию судов, срочно организовать их возвращение в порты для укрытия, запретив выход любых плавсредств в море (в том числе по маршруту Шаки–Лишон). Также разработаны планы эвакуации населения и усилен контроль за безопасностью аквакультурных объектов и туристических зон.
Провинция Нгеан
В связи с воздействием тайфуна №5, по прогнозам, начиная с вечера 24 августа в морской акватории провинции Нгеан (включая остров Хонгны) ветер будет постепенно усиливаться до 6–8 баллов, а затем достигнет 9–10 баллов, сопровождаясь сильным волнением моря.
С 5 часов утра 24 августа введён полный запрет на выход в море, все суда обязаны вернуться в порт до 10 часов того же дня. Пограничные войска провинции довели информацию о развитии тайфуна до 408 судов и более 2 100 рабочих, а также мобилизовали сотни офицеров, солдат и спасательные средства, находящиеся в постоянной готовности к аварийно-спасательным операциям.
Провинция Куангчи
Провинция издала распоряжение о запрете выхода судов в море с 7 утра 24 августа до окончания опасных погодных условий. По состоянию на 5 часов утра 23 августа в море находились 634 судна с 2 860 рабочими. Пограничные войска поручили пограничным постам поддерживать связь с судами и продолжать срочный вызов их к берегу для укрытия от шторма.
Кроме того, подразделения совместно с местными властями организовали расстановку судов в местах стоянки и дали указание населению надёжно привязывать суда и транспортные средства. Все работы должны быть завершены до 10 часов утра 24 августа.
Город Хюэ
В исполнение распоряжения Народного комитета города пограничные войска активно информируют владельцев судов и капитанов, находящихся в море, о положении и развитии тайфуна, одновременно срочно призывая суда зайти в безопасные укрытия не позднее 19 часов 23 августа.
Власти усилили контроль за состоянием водохранилищ, зон аквакультуры, строительных площадок и прибрежных туристических объектов, заранее организуют эвакуацию жителей из опасных районов и ускоряют уборку летне-осеннего урожая риса.
Тайфун «Каджики» сопровождался ветром силой 8 баллов (62–74 км/ч) с порывами до 10 баллов (89–102 км/ч), двигаясь в западо-северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч. Синоптики предупреждают, что при подходе к центральному побережью между Тханьхоа и Хюэ 25 августа тайфун может усилиться до 11–12 баллов, с порывами до 15 баллов (167–183 км/ч).
Власти призывают жителей прибрежных и низменных районов сохранять бдительность, строго следовать официальным указаниям и быть готовыми к возможной эвакуации.