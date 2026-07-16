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Центральные органы политико-правового обеспечения, проверки партийной дисциплины и надзора Китая придают большое значение и уделяют приоритетное внимание развитию отношений с Вьетнамом
Как передаёт корреспондент ВИА из Пекина, в ходе встреч товарищ Ле Минь Чи и делегация КПВ выразили радость по случаю визита в Китай в период празднования 105-й годовщины основания КПК; поздравили Партию и Государство Китая с важными достижениями, достигнутыми за последние годы, особенно в сфере всестороннего строгого управления партией и борьбы с коррупцией, направленных на дальнейшее построение чистой и сильной партии. Эти направления получили постоянное внимание и достигли новых успехов, создав прочную основу для дальнейшего успешного выполнения Китаем решений XX съезда КПК, подготовки и успешного проведения XXI съезда, а также реализации цели второго столетнего этапа.
Товарищ Ле Минь Чи подчеркнул, что Вьетнам неизменно рассматривает развитие отношений с Китаем как последовательный курс, объективное требование, стратегический выбор и высший приоритет в общей внешнеполитической линии независимости, самостоятельности, самообеспеченности, многосторонности и диверсификации международных связей. Вьетнам готов совместно с Китаем и впредь укреплять отношения между двумя партиями и двумя странами, принося практическую пользу народам двух государств и внося вклад в поддержание мира, стабильности и развития в регионе и во всём мире.
Товарищи Чэнь Вэньцин и Фу Куй горячо поздравили с крупными достижениями в развитии Партии и Государства Вьетнама; высоко оценили визит товарища Ле Минь Чи и делегации КПВ в Китай в условиях позитивного и всестороннего развития отношений между двумя партиями и двумя странами, особенно после весьма успешного государственного визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Китай в недавний период. Они подчеркнули, что органы политико-правового обеспечения, проверки партийной дисциплины и надзора Китая всегда придают большое значение и уделяют приоритетное внимание развитию отношений с Вьетнамом.
Стороны выразили удовлетворение позитивным развитием вьетнамско-китайских отношений за последнее время; подчеркнули важное значение партийного канала в двусторонних отношениях; достигли согласия относительно основных направлений и мер, с помощью которых органы внутренней политики, политико-правового обеспечения, проверки и надзора двух партий будут способствовать конкретизации общего понимания высших руководителей двух партий.
В частности, исходя из положительных результатов сотрудничества между Отделом ЦК КПВ по внутренним делам и Центральной комиссией КПК по политико-правовым вопросам, Центральной комиссией КПК по проверке партийной дисциплины и Государственной комиссией по надзору КНР, стороны договорились усилить обмен делегациями на различных уровнях; регулярно обмениваться опытом в области партийного строительства и государственного управления; содействовать сотрудничеству в подготовке и повышении квалификации специализированных кадров; укреплять взаимное содействие в сфере правовой помощи, многостороннюю координацию в области внутренней политики, профилактики и борьбы с коррупцией, противодействия трансграничной преступности и в других соответствующих сферах.
В ходе рабочих встреч товарищ Ле Минь Чи ознакомил китайскую сторону с основными результатами XIV Всевьетнамского съезда КПВ и важнейшими решительными мерами по реализации решений съезда, а также с результатами работы по партийному строительству и упорядочению партии и политической системы, деятельности органов внутренней политики, профилактике и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, а также реформе судебной системы во Вьетнаме.
Стороны также подробно обсудили опыт и эффективные подходы двух партий в области партийного строительства, построения социалистического правового государства, проверки и надзора, контроля за осуществлением власти, профилактики и борьбы с коррупцией, разработки и совершенствования законодательства, повышения потенциала и эффективности работы органов внутренней политики, а также применения научно-технических достижений в профессиональной деятельности.
В период пребывания в Пекине товарищ Ле Минь Чи и делегация КПВ посетили выставку, посвящённую работе по проверке партийной дисциплины и надзору в Китае, а также ознакомились с типовым объектом по управлению правоприменительной деятельностью и рассмотрению уголовных дел в городе Пекине.
В последующие дни делегация посетит с визитом и проведёт рабочие встречи в городе Чунцине.