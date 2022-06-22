Цена бензина установила новый пик, превысив 32 800 донгов за литр

Розничная цена на бензин во Вьетнаме поднимается уже 6-ой раз подряд в последнее время. Фото: ВИА

Соответственно один литр бензина E5 RON92 подорожал на 185 донгов до 31.302 донгов, RON95-III подорожал на 498 донгов до 32.873 донгов.

При этом дизельное топливо 0.05S подорожало на 999 донгов/литр, новая цена составляет 30.019 донгов/литр. Керосин подорожал на 946 донгов/литр, максимальная цена составила 28.785 донгов/литр. Мазут 180CST 3.5S подорожало на 378 донгов, до 20.735 донгов/кг.

В этой корректировочной сессии оператор решил прекратить формировать стабилизационный фонд на бензин, дизтопливо и керосин, но вычел 300 донгов на мазут.

Представитель Petrolimex сообщил, что к моменту сегодняшней корректировки цен стабилизационный фонд на бензин (BOG) на предприятиях был отрицательным на (-)98 млрд донгов.

При этом дизельное топливо 0,05S подорожало на 2626 донгов/литр, новая цена составила 29020 донгов/литр. Керосин подорожал на 2 493 донга/литр, максимальная цена составила 27 839 донгов/литр. Однако цена на мазут 180CST 3.5S снизилась на 544 донга, до 20 357 донгов/кг.

Согласно Постановлению 95/ND-CP о торговле бензином и нефтью, которое вступило в силу со 2 января 2022 года, цены на бензин и нефть корректируются 3 раза в месяц в следующие даты: 1, 11 и 21 числа каждого месяца (т.е. каждые 10 дней, а не каждые 15 дней).

Если дата корректировки выпадает на праздничные или выходные, корректировка цен будет перенесена на следующий рабочий день, если совпадает с традиционным новогодним праздником, то будет перенесена на следующий период корректировки.



