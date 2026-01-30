Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Цель с 2030 года: 100% населения будут иметь электронную медицинскую карту

В 2026–2035 годах Вьетнам сосредоточится на обеспечении доступной первичной медицинской помощи и системного наблюдения за здоровьем населения, развитии ранней и дистанционной профилактики заболеваний, укреплении физического и психического здоровья, а также повышении продолжительности и качества жизни.
В 2026–2035 годах Вьетнам сосредоточится на обеспечении доступной первичной медицинской помощи и системного наблюдения за здоровьем населения.

 

ИЖВ/ВИА

Резолюция № 68 станет катализатором привлечения частных инвестиций в реализацию ключевых инфраструктурных проектов

Резолюция № 68 станет катализатором привлечения частных инвестиций в реализацию ключевых инфраструктурных проектов

Резолюция Политбюро № 68-NQ/TW о развитии частного сектора экономики была тепло встречена деловыми кругами, поскольку она предусматривает широкий спектр комплексных инновационных и прорывных мер, способных мобилизовать ресурсы данного сектора для социально-экономического развития, особенно в реализации крупных инфраструктурных проектов, заявил один из руководителей.
