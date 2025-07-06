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Цель - стать ведущим центром высокотехнологичного животноводства на юге Вьетнама
Прочные основы для прорыва
Уроки неудач мелких хозяйств подтолкнули предприятия Тэйниня к обновлению подходов. Вместо того чтобы действовать в одиночку, многие компании начали сотрудничать с крупными международными аграрными корпорациями. Яркий пример — стратегическое партнёрство между вьетнамским концерном Хунгньон и такими гигантами, как De Heus (Нидерланды, более 100 лет истории) и Bel Ga (Бельгия, более 90 лет).
По словам Ву Мань Хунга, председателя Хунгньон, благодаря этому сотрудничеству сельское хозяйство Тэйниня быстро внедряет новейшие мировые технологии и получает международные сертификаты, в частности Global GAP с 349 критериями (в то время как национальный стандарт VietGAP содержит всего 12). Партнёрство Хунгньон и De Heus не только принесло современные технологии, но и стало символом успешного взаимодействия между Вьетнамом и Нидерландами.
Сейчас в Тэйнине эти партнёры реализуют крупный проект DHN Тэйнинь — ключевой в цепочке из 12 инвестпроектов до 2030 года с общим объёмом инвестиций около 10 трлн донгов. Первая очередь с высокотехнологичной животноводческой зоной уже введена в эксплуатацию; вторая очередь (2025–2030) включает 6 проектов по выращиванию племенных свиней, цыплят и бройлеров на экспорт.
Ву Мань Хунг также сообщил, что по завершении проекты принесут более 4 трлн донгов в год и создадут сотни рабочих мест. Все комплексы используют замкнутые производственные циклы, технологии Global GAP, ISO и солнечную энергетику (до 30% "зелёного" электричества), что значительно снижает выбросы углерода.
Не только международные, но и отечественные предприятия добиваются успеха. Так, компания Pacow International, основанная Оан Лок Фенем, выбрала "трудный путь", инвестировав в цепочку поставок охлаждённой говядины — пока ещё новую для Вьетнама отрасль.
Основываясь на австралийском опыте, он реализовал закрытую цепочку от разведения породистого скота до переработки. Процесс убоя бесконтактный, охлаждение мяса — от 0 до 4°C в течение 24–48 часов, с вакуумной упаковкой и хранением до 21 дня. Продукция сертифицирована по стандартам ISO, HACCP, Global GAP и Halal.
Общая черта лидирующих предприятий — модель замкнутой цепочки "от фермы до стола", обеспечивающая контроль качества, безопасности и соответствие международным стандартам.
Благоприятная почва для роста
Большую роль играет чёткое направление, заданное властями провинции. По словам директора департамента сельского хозяйства Тэйниня Нгуен Динь Суана, "зелёное развитие" — ключевое требование, особенно для животноводства.
В регион уже пришли крупные игроки, такие как C.P., Бахуан, Masan… Все новые фермы оснащаются современными технологиями: автоматическое управление светом, температурой, кормлением и водоснабжением через "умные" сенсоры, что снижает затраты и бережёт природу.
На будущее Тэйнинь делает ставку на инвестиции в экологически чистое животноводство, особенно в технологии утилизации отходов, переработки побочных продуктов и сокращения парниковых газов. Когда реализуется проект по животноводству, от этапа выбора местоположения, масштаба инвестиций до проектирования инфраструктуры, все должно быть рассчитано синхронно, гарантируя отсутствие воздействия на окружающую среду и гармонируя с планированием землепользования и плотностью населения. Некоторые многоэтажные модели животноводства, экономящие пространство, оптимизирующие сточные воды и контролирующие запахи, показывают очевидную эффективность.
Неслучайно Тэйнинь стал привлекательным местом для высокотехнологичных сельскохозяйственных инвесторов. Провинция обладает всеми преимуществами: большой фонд сельскохозяйственных земель, обильный источник чистой воды, стратегическое расположение недалеко от города Хошимин и международных пограничных ворот Мокбай, а также молодая, трудолюбивая и недорогая рабочая сила.
Тэйнинь постепенно утверждает свою позицию центра животноводства и высокотехнологичного сельского хозяйства в регионе.