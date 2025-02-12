Цели социально-экономического развития были обсуждены на внеочередной сессии НС

Представляя доклад, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг заявил, что благодаря высокой решимости, огромным усилиям и решительным действиям всей политической системы, народа и бизнеса под руководством партии, особенно Политбюро и Секретариата, страна успешно и всесторонне выполнила цели социально-экономического развития на 2024 год, причем все 15 ключевых показателей были достигнуты или превышены. Многие важные показатели и индексы достигли выдающихся результатов, превысив расчетные цифры, представленные Центральному комитету партии и Национальному собранию, и заслужили высокую оценку как народа, так и международного сообщества.

2025 год имеет особое значение как заключительный год 5-летнего плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Это год ускорения и прорывов, направленных на достижение поставленных целей. Он также станет свидетелем проведения партийных съездов на всех уровнях в рамках подготовки к всевьетнамскому партийному съезду и подготовки основополагающих элементов, необходимых для успешной реализации 10-летней стратегии на 2021-2030 годы, что станет началом новой эры развития страны.

Поэтому рост ВВП страны в 2025 году должен составить 8% или более, что позволит заложить прочный фундамент для достижения двузначных темпов роста в течение длительного периода, начиная с 2026 года. Рост должен быть быстрым, но устойчивым, при сохранении макроэкономической стабильности, сдерживании инфляции и обеспечении основных балансов.

Согласно отчету о проверке, представленному председателем экономического комитета НС Ву Хонг Тханем, комитет в целом согласн с целями, требованиями и сценариями экономического роста на 2025 год, изложенными в докладе правительства. Предложение Национального собрания скорректировать цели экономического роста на 2025 год отражает решимость и усилия правительства успешно достичь целей социально-экономического развития на период 2021-2025 годов, создавая тем самым прочную основу для достижения двузначного роста в течение длительного периода, продвигая страну в эпоху сильного развития и процветания.

По словам Ву Хонг Тханя, в начале 2025 года в деловой и производственной деятельности еще не наступили значительные улучшения, что подчеркивает необходимость сосредоточиться на анализе и оценке условий реализации для обеспечения осуществимости проектов, уделяя особое внимание национальной финансовой безопасности и сохранности государственного долга.

Что касается целевого показателя роста среднего индекса потребительских цен (ИПЦ) на уровне 4,5-5%, то комитет счел корректировку необходимой для облегчения управления фискальной и монетарной политикой при поддержке экономического роста. Однако базовый уровень инфляции в январе достиг 3,07%, превысив средний показатель на 2023 год в 2,71%, что указывает на значительное инфляционное давление. На этом фоне комитет предложил развернуть меры по контролю инфляции, которые будут соответствовать целям роста и помогут обеспечить макроэкономическую стабильность.

По мнению комитета, для достижения цели по росту ВВП на уровне не менее 8% в 2025 году необходимо обеспечить правовые коридоры, стимулировать внутреннюю силу, сохраняя основу для долгосрочного и устойчивого развития. Комитет подчеркнул важность стабилизации макроэкономики, управления основными экономическими балансами, а также обеспечения социального обеспечения и национальной обороны.

В нем также содержался призыв к принятию конкретных решений по реформированию управления государственными инвестициями, обеспечению расходования выделенных государственных инвестиционных средств и разработке конкретной монетарной и фискальной политики для стимулирования потребительских расходов и внутреннего туризма. Кроме того, в документе подчеркивается необходимость сокращения и упрощения административных процедур.