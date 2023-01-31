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ЦБ устанавливает правила перевода денег за границу в целях спонсорства и помощи
Согласно Циркуляру 20/2022/TT-NHNN, эти случаи включают покупку, отправку и вывоз иностранной валюты за границу в целях спонсорства и помощи в соответствии с обязательствами и соглашениями между государством, правительством и местными администрациями с другими странами. Финансирование осуществляется из бюджетов или денежных источников спонсирующих и оказывающих помощь организаций.
Случаи также включают покупку и отправку иностранной валюты за границу для поддержки урегулирования последствий стихийных бедствий, эпидемий и войны. Финансирование осуществляется за счет пожертвований местных организаций и частных лиц и / или денежных источников спонсоров и поставщиков помощи.
Они также охватывают покупку и отправку иностранной валюты за границу для финансирования программ, фондов и проектов, созданных отечественными и/или иностранными организациями с целью поддержки и поощрения развития в области культуры, образования (предоставление стипендий) и здравоохранения. Финансирование осуществляется из денежных источников спонсирующих организаций.
Документом предусмотрены и другие случаи перевода денег за границу из Вьетнама для других целей. Он вступит в силу 15 февраля.