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ЦБ пересматривает процентные ставки на 1% с 25 октября
Соответственно, процентная ставка рефинансирования будет установлена на уровне 6% годовых, переучета на уровне 4,5%, а ставки однодневного межбанковского кредитования на уровне 7%.
Максимальная процентная ставка для бессрочных и месячных депозитов в донгах ограничена 1% годовых, а для депозитов на 1-6 месяцев - 6%.
Вклады на срок от 1 до 6 месяцев в кредитных фондах населения и микрофинансовых организациях будут иметь процентную ставку 6,5% годовых.
При этом максимальная процентная ставка по краткосрочному кредитованию в донгах в кредитных организациях на спрос на капитал для ряда отраслей экономики увеличилась до 5,5%, а в народных кредитных фондах и микрофинансовых организациях - до 6,5%.