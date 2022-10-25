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НОВОСТИ

ЦБ пересматривает процентные ставки на 1% с 25 октября

Государственный банк Вьетнама 24 октября принял решение пересмотреть несколько процентных ставок на 1%, начиная с 25 октября.
  Здание Государственного банка Вьетнама. Фото: ВИА  
Государственный банк Вьетнама 24 октября принял решение пересмотреть несколько процентных ставок на 1%, начиная с 25 октября.

Соответственно, процентная ставка рефинансирования будет установлена на уровне 6% годовых, переучета на уровне 4,5%, а ставки однодневного межбанковского кредитования на уровне 7%.

Максимальная процентная ставка для бессрочных и месячных депозитов в донгах ограничена 1% годовых, а для депозитов на 1-6 месяцев - 6%.

Вклады на срок от 1 до 6 месяцев в кредитных фондах населения и микрофинансовых организациях будут иметь процентную ставку 6,5% годовых.

При этом максимальная процентная ставка по краткосрочному кредитованию в донгах в кредитных организациях на спрос на капитал для ряда отраслей экономики увеличилась до 5,5%, а в народных кредитных фондах и микрофинансовых организациях - до 6,5%.

ВИА

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