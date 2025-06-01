Хюэ стремится привлечь больше туристов из Республики Корея

Мероприятие объединило вьетнамские и корейские туристические фирмы, способствуя созданию новых авиамаршрутов и партнерских отношений. Обсуждения были сосредоточены на том, чтобы представить культурную привлекательность Хюэ корейским туристам и способствовать деловому сотрудничеству посредством демонстрации продукции и подписания соглашений о сотрудничестве.



Заместитель директора Национальной администрации по туризму Вьетнама Фам Ван Тхуи подчеркнул, что Республика Корея является одним из ведущих туристических рынков, отметив 1,58 миллиона корейских туристов, прибывших во Вьетнам за первые четыре месяца 2025 года.



Он призвал Хюэ использовать свою роль принимающей стороны Национального года туризма 2025 года путем разработки высококачественных, персонализированных продуктов, которые отражают местную самобытность и привлекают корейских путешественников.



Фам Ван Тхуи также призвал к стратегическим инвестициям в роскошные курорты, развлекательные комплексы и услуги длительного проживания, чтобы поднять туристический бренд Хюэ и дольше удерживать посетителей.



Председатель Корейской ассоциации туристических агентов Ли Джин Сок предложил такие инициативы, как «Неделя исцеления Хюэ» и тематические семейные туры, а также трансграничные продукты, связанные с Лаосом. Он подчеркнул важность адаптируемого дизайна туров и совместных рекламных акций для удовлетворения различных интересов посетителей.



В ходе мероприятия городской департамент туризма подписал соглашение о сотрудничестве с Корейской туристической ассоциацией.

В рамках Национального года туризма – Хюэ 2025 и фестиваля Хюэ 2025 весной, летом, осенью и зимой будут организованы четыре основные группы мероприятий, включающие более 170 национальных и провинциальных мероприятий.



Благодаря таким мероприятиям и событиям Тхыатхиен-Хюэ рассчитывает привлечь около 4,8 – 5 миллионов посетителей, при этом международные туристы составят около 38 – 40% от общего числа посетителей, а общий доход от туризма достигнет около 10,8 – 11,2 триллионов донгов (423,57 – 439,26 миллионов долларов США

