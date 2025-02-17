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Хюэ сохраняет народные картины деревни Шинь
С наступлением весны в деревне Шинь кипит жизнь, а ремесленники готовятся удовлетворить спрос на эти традиционные картины. Картины Шинь отличаются как своим назначением, так и техникой, используемой для их создания.
По словам ремесленника Ки Хыу Фыока, наследника ремесла в девятом поколении, традиция изготовления картин Шинь существует уже сотни лет, возникнув вскоре после основания деревни.
Основатель ремесла переехал из северной провинции Бакнинь, поэтому картины Шинь имеют общие черты с картинами Донгхо, например, использование ксилографии, бумаги зо и натуральных красителей.
Однако эти два стиля различаются по назначению: картины Донгхо носят декоративный характер, а картины Шинь используются в духовных и ритуальных целях, часто сжигаются в качестве вотивных подношений после церемоний.
Картины деревни Шинь делятся на три основные группы, включая человеческие фигуры, предметы и животных, в основном служащие для вотивных подношений во время поклонения. Человеческие фигуры включают в себя изображения божеств и предков, в то время как на предметах изображены предметы одежды и деньги. Животные часто изображают домашний скот или 12 зодиакальных животных.
Каждая картина - это уникальный продукт, отражающий мастерство и творчество художника. Хотя традиционные методы по-прежнему бережно хранятся, современные материалы, такие как промышленная бумага и красители, теперь широко используются для удобства и экономичности.
Несмотря на трудности, в том числе периоды упадка, жители деревни Шинь по-прежнему стремятся сохранить свое исконное ремесло. Ремесленник Ки Хыу Фыок, которому сейчас почти 80 лет, продолжает создавать новые эскизы ксилографий, расширяя диапазон рисунков за пределы ритуальных целей, включая декоративные темы, такие как праздники и повседневная жизнь.
Создание картин деревни Шинь полностью ручная работа, включающая множество этапов, таких как резка бумаги, нанесение порошка из ракушек, печать на ксилографе, сушка, раскрашивание и детализация. Использование натуральных материалов, таких как измельченные ракушки для покрытия бумаги, является отличительной особенностью этого ремесла.
Его дом стал популярным местом для туристов, желающих познакомиться с этим ремеслом. Ки Хыу Фыок вспоминает время, когда традиция была запрещена, а деревянные блоки были конфискованы и уничтожены. Решив сохранить ремесло, он тайно сохранял и закапывал старые деревянные блоки, а позже возродил традицию, обучая ей молодые поколения.
Местные власти также сыграли решающую роль в поддержке ремесла. В квартале Зыонгно были приняты резолюции о сохранении и развитии традиционных ремесел, в сотрудничестве с центрами профессионального обучения и ремесленниками, такими как Ки Хыу Фыок, проводятся мастер-классы и поощряется создание домохозяйствами предприятий по росписи, связанных с туризмом.