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Хюэ приветствует более 4400 иностранных гостей на первом круизном лайнере 2025 года

Центральный город Хюэ начал 2025 год на высокой ноте, поприветствовав свой первый международный круизный лайнер в порту Чанмай, уезд Фулок, 9 января. Церемония приветствия, организованная совместно городским департаментом туризма, АО «Порт Чанмай» и Saigontourist Travel Service Co., Ltd., подчеркнула растущую привлекательность города как главного туристического направления.

Anthem of the Seas, круизный лайнер под флагом Багамских островов, управляемый компанией Royal Caribbean, прибыл с 4 455 иностранными посетителями из таких стран, как Великобритания, Австралия и США.

Пассажиров встречали с традиционным вьетнамским гостеприимством, включая цветы, подарки и яркое представление с танцем льва.

Около 2 000 пассажиров отправились в туры, чтобы познакомиться с известными достопримечательностями центрального Вьетнама, включая Хюэ, Дананг и Куангнам.

В Хюэ более 500 туристов посетили такие знаковые места, как императорский город, гробница Тыдык и пагода Тхиенму, погрузившись в богатое культурное наследие региона.

Департамент сообщил об обнадеживающих перспективах на 2025 год: в порту Чанмай уже зарегистрировано 49 круизных судов с почти 100 000 пассажиров и 39 212 членов экипажа.

Этому способствует успех 2024 года, когда порт принял 40 круизных судов и более 90 000 пассажиров и членов экипажа.

На этот год местность ставит перед собой амбициозные цели: привлечь до 5 миллионов посетителей, причем доля иностранных туристов составит от 38 до 40 % от общего числа. Доход от туризма должен составить 10,8 - 11,2 триллиона донгов (425,4 - 441,2 миллиона долларов США).

Для достижения этих целей город организовал обширную программу мероприятий в рамках Национального года туризма и Фестиваля Хюэ 2025, посвященных четырем временам года.

Среди основных мероприятий - церемония открытия года туризма и фейерверк 25 марта в честь 50-летия освобождения провинции Тхыетхиен-Хюэ, международная конференция по культурной индустрии и устойчивому туризму 25 марта, культурно-туристический фестиваль в Европе в июне 2025 года для демонстрации вьетнамской кухни и ремесел, а также для налаживания связей между предприятиями, и церемония закрытия года туризма в декабре 2025 года.

ВИА/ИЖВ

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