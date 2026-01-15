Хюэ инвестирует в строительство причала № 6 порта Чанмэй, с приёмом судов дедвейтом 10 000 тонн

15 января Канцелярия Народного комитета города Хюэ сообщила, что председатель Народного комитета города Нгуен Кхак Тоан подписал решение об утверждении инвестиционной политики проекта по строительству причала № 6 порта Чанмэй (далее — проект), расположенного в экономической зоне Чанмэй – Лангко.

Крупное туристическое судно швартуется в порту в день торжественного открытия причала № 1 порта Чанмэй. (Фото: ВИА)



Проект имеет масштаб более 15,5 га, из которых площадь земельного использования составляет свыше 13,2 га, а акватория — около 2,3 га. Проект предусматривает инвестиции в строительство системы причалов, включая один причал для универсальных судов, контейнерных, навалочных и наливных грузов с приёмом судов дедвейтом до 70 000 тонн; два других причала — для судов дедвейтом до 10 000 тонн; а также техническую инфраструктуру, складские площади, машины и оборудование, обеспечивающие условия для экспортно-импортных операций через порт.



Общий объём инвестиций проекта оценивается более чем в 928 млрд донгов; при этом минимальный инвестиционный капитал для реализации проекта составляет 20% общего объёма инвестиций, оставшаяся часть формируется за счёт привлечённого капитала.



В рамках реализации проекта инвестор пользуется инвестиционными льготами в соответствии с законодательством об инвестициях, земле и налогообложении. Инвестор самостоятельно определяет применимые инвестиционные льготы и осуществляет процедуры их получения в налоговых, финансовых, таможенных и иных компетентных органах в зависимости от каждого вида льгот в соответствии с установленными нормами.



Ранее, после того как город Хюэ понёс крайне серьёзный ущерб вследствие воздействия сильных тайфунов и исторических наводнений в октябре и ноябре 2025 года, город предложил органам власти центрального региона оказать поддержку в размере 900 млрд донгов для северного волнолома порта Чанмэй (этап 3).