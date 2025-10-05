НОВОСТИ
Хюэ завершил работу XVII съезда партийной организации города, намечая амбициозные цели развития на период 2025–2030 годов
На заключительном заседании делегатам были представлены результаты первого заседания вновь избранного городского партийного комитета XVII созыва. Комитет избрал Постоянное бюро в составе 15 человек. Нгуен Ван Фыонг, заместитель секретаря XVI партийного комитета и председатель городского народного комитета, был избран секретарём городского партийного комитета на срок полномочий 2025–2030 годов.
Городской партийный комитет также избрал Контрольно-ревизионную комиссию в составе 11 человек, председателем которой вновь стала Фам Тхи Минь Хюэ. Делегаты проголосовали за направление 18 официальных и одного кандидата в делегаты на XIV всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама.
Съезд также обсудил и одобрил доклады о проектах политических документов, которые будут представлены на XIV всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама, отражающих вклад города Хюэ в формирование общенациональных направлений политики.
В заключительном выступлении Нгуен Ван Фыонг подчеркнул, что успешное проведение XVII съезда придало новый импульс и вдохновение всей партийной организации, вооружённым силам и жителям Хюэ для преодоления трудностей, использования новых возможностей и совместного строительства «зелёного, умного и культурно богатого» города, достойного доверия со стороны Партии, Государства и народа всей страны.
Делегаты единогласно приняли резолюцию съезда, определяющую амбициозные цели социально-экономического развития на ближайшие пять лет и перспективу.
В соответствии с резолюцией, в период 2025–2030 годов город Хюэ ставит задачу обеспечить среднегодовой темп роста ВВП не ниже 10%. Экономическая структура города к этому времени должна быть следующей: сфера услуг – 47-49%, промышленность и строительство – 36-38%, сельское хозяйство – 7-8%.
Другие цели включают ежегодный рост реализованного инвестиционного капитала на 10–11%; средний рост доходов государственного бюджета на 14–15%; рост экспортного оборота на 10–12% в год; достижение уровня урбанизации 70% к 2030 году; и ВВП на душу населения в размере от 5800 до 6000 долларов США к 2030 году.
В области социального развития Хюэ стремится практически ликвидировать бедность, повысить долю квалифицированных работников до 75–80% и обеспечить соответствие более 93% школ национальным стандартам. Цели в области здравоохранения включают 19 врачей и 100 больничных коек на 10 000 жителей.
Съезд определил 15 основных задач и три прорывных решения для достижения этих целей. Он также определил шесть ключевых программ по развитию городов, связанных с сохранением наследия; промышленным развитием; ростом культуры, туризма и сферы услуг; наукой, технологиями, инновациями и цифровой трансформацией; развитием частного сектора; и развитием высококачественных человеческих ресурсов.
Ежегодно партийная организация Хюэ также планирует принимать 1700–2000 новых членов, укрепляя политическую основу для долгосрочного роста.