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Хюэ готовится к туристическому всплеску во время воссоединения страны - первомайских каникул

Центральный город Хюэ, который когда-то был имперской столицей Вьетнама, станет магнитом для отдыхающих во время предстоящих праздников воссоединения страны и Майского дня с 30 апреля по 4 мая. Муниципальные власти прогнозируют около 150 000 посетителей, которые принесут около 300 миллиардов донгов (11,52 миллиона долларов США) дохода.

Город позиционирует себя как лучшее направление для длительного отдыха, предлагая богатый набор культурных, кулинарных и развлекательных мероприятий. Эти праздничные мероприятия являются частью более масштабной программы «Год посещения Вьетнама 2025» под названием «Хюэ - древняя столица, новые возможности». С 27 апреля по 2 мая пройдет выставка, посвященная вьетнамскому туризму, культурному наследию, достопримечательностям и изделиям традиционных ремесел, а с 27 по 29 апреля - 45-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации мэров франкоязычных стран (AIMF).

Известный во всем мире своей кухней и недавно вошедший в число 100 лучших продовольственных городов мира, Хюэ максимально использует свои сильные стороны, проводя кулинарное мероприятие с 29 апреля по 2 мая. На фестивале будет представлено более 68 киосков со всей страны, демонстрирующих региональные деликатесы, и ожидается, что он привлечет более 50 000 посетителей. Кроме того, в пилотном режиме будут организованы экскурсии по продуктам питания и традиционным ремесленным деревням, чтобы стимулировать более длительное пребывание и увеличение расходов туристов.

Местные органы управления туризмом активно повышают качество услуг, безопасность и уровень обслуживания посетителей. Поставщики услуг размещения, особенно высококлассные курорты и трехзвездочные и выше отели, активизировали подготовку с начала года. Многие из них уже сообщили о том, что уровень бронирования превышает 85 %, а в пиковые дни - 30 апреля и 1 мая - ожидается почти полное заполнение номеров.
По словам представителей городского департамента туризма, после праздников город будет продолжать набирать обороты, предлагая ряд ярких мероприятий в рамках круглогодичного фестиваля, включая неделю Весак, фестиваль вегетарианской кухни, фестиваль лотоса и грандиозный финал конкурса «Мисс Вьетнам 2025».

Благодаря таким мероприятиям и событиям Тхыатхиен - Хюэ рассчитывает привлечь около 4,8 - 5 миллионов посетителей, причем международные туристы составят около 38 - 40% от общего числа посетителей, а общий доход от туризма достигнет 10,8 - 11,2 триллионов донгов (423,57 - 439,26 миллионов долларов США).

Будучи столицей династии Нгуен (1802-1945), Хюэ является землей, богатой ценностями национального и мирового наследия. Здесь находится восемь объектов всемирного наследия, признанных ЮНЕСКО, 89 национальных памятников и три памятника особого национального значения. Хюэ также является родиной сотен народных и королевских фестивалей, разнообразной и уникальной кулинарной культуры, а также потрясающе красивых и величественных природных ландшафтов.

ВИА/ИЖВ

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