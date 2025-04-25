Хюэ готовится к туристическому всплеску во время воссоединения страны - первомайских каникул

Город позиционирует себя как лучшее направление для длительного отдыха, предлагая богатый набор культурных, кулинарных и развлекательных мероприятий. Эти праздничные мероприятия являются частью более масштабной программы «Год посещения Вьетнама 2025» под названием «Хюэ - древняя столица, новые возможности». С 27 апреля по 2 мая пройдет выставка, посвященная вьетнамскому туризму, культурному наследию, достопримечательностям и изделиям традиционных ремесел, а с 27 по 29 апреля - 45-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации мэров франкоязычных стран (AIMF).



Известный во всем мире своей кухней и недавно вошедший в число 100 лучших продовольственных городов мира, Хюэ максимально использует свои сильные стороны, проводя кулинарное мероприятие с 29 апреля по 2 мая. На фестивале будет представлено более 68 киосков со всей страны, демонстрирующих региональные деликатесы, и ожидается, что он привлечет более 50 000 посетителей. Кроме того, в пилотном режиме будут организованы экскурсии по продуктам питания и традиционным ремесленным деревням, чтобы стимулировать более длительное пребывание и увеличение расходов туристов.



Местные органы управления туризмом активно повышают качество услуг, безопасность и уровень обслуживания посетителей. Поставщики услуг размещения, особенно высококлассные курорты и трехзвездочные и выше отели, активизировали подготовку с начала года. Многие из них уже сообщили о том, что уровень бронирования превышает 85 %, а в пиковые дни - 30 апреля и 1 мая - ожидается почти полное заполнение номеров.

По словам представителей городского департамента туризма, после праздников город будет продолжать набирать обороты, предлагая ряд ярких мероприятий в рамках круглогодичного фестиваля, включая неделю Весак, фестиваль вегетарианской кухни, фестиваль лотоса и грандиозный финал конкурса «Мисс Вьетнам 2025».



Благодаря таким мероприятиям и событиям Тхыатхиен - Хюэ рассчитывает привлечь около 4,8 - 5 миллионов посетителей, причем международные туристы составят около 38 - 40% от общего числа посетителей, а общий доход от туризма достигнет 10,8 - 11,2 триллионов донгов (423,57 - 439,26 миллионов долларов США).



Будучи столицей династии Нгуен (1802-1945), Хюэ является землей, богатой ценностями национального и мирового наследия. Здесь находится восемь объектов всемирного наследия, признанных ЮНЕСКО, 89 национальных памятников и три памятника особого национального значения. Хюэ также является родиной сотен народных и королевских фестивалей, разнообразной и уникальной кулинарной культуры, а также потрясающе красивых и величественных природных ландшафтов.