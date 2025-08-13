НОВОСТИ
Художественные программы, посвящённые годовщине Августовской революции и Дню независимости 2 сентября
Гордость быть вьетнамцем
В преддверии 80-летия Августовской революции (19 августа) и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам (02 сентября) Центрального комитета по пропаганде и мобилизации масс при координации с Министерством культуры, спорта и туризма, Народным комитетом города Ханоя, Вьетнамским телевидением и акционерным обществом «Netmedia» проводят особую художественную программу «Гордость быть вьетнамцем».
Программа состоится 17 августа в 20:10 на площади у Национального стадиона Мидинь (Ханой) и будет транслироваться в прямом эфире на канале VTV1 Вьетнамского телевидения.
Программа является одним из национальных мероприятий, посвященных 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября, внося вклад в почитание славной истории строительства и защиты страны вьетнамским народом, пробуждая глубокую благодарность Партии, Президенту Хо Ши Мину и поколениям предшественников, соотечественников и солдат по всей стране, которые отдали свою кровь за национальную независимость и объединение; широко распространяя солидарность вьетнамского народа по всей стране и среди вьетнамцев за рубежом, тем самым укрепляя веру, дух самостоятельности, национальную гордость, стремление внести свой вклад и решимость построить богатый и могущественный Вьетнам.
Ханой - С Исторической осени 1945 года
Вечером 15 августа на площади Августовской революции в Ханое состоялась особая художественная программа под названием «Ханой - С Исторической осени 1945 года». Программа была организована руководством Городского партийного комитета, Народным советом, Народным комитетом и Комитетом Отечественного фронта Вьетнама города Ханой, а также Управлением культуры и спорта города Ханоя. Прямая трансляция велась на канале VTV1 Вьетнамского телевидения.
Программа была тщательно и масштабно поставлена, запечатлевая важные исторические события на протяжении 80 лет, от побед Августовской революции до сегодняшнего дня Ханоя.
Гвоздем программы станут три 3D-проекции и уникальный художественный фейерверк; гармоничное сочетание музыки, света и искусства перенесет зрителей в световое путешествие во времени: от героических исторических вех, через блестящее культурное пространство Тханглонг - Ханой к технологии будущего Вьетнама.
Ханой - Вечно сияющее стремление Вьетнама
Вечером 31 августа в Национальном выставочном центре общины Донгань (Ханой) состоится художественная программа «Ханой – вечно сияющее стремление Вьетнама», организованная Ханойским городским партийным комитетом, Народным советом, Народным комитетом и Комитетом Отечественного фронта Вьетнама города Ханоя.
Программа проводится с целью пропаганды и воспитания революционных традиций, патриотизма, а также пробуждения стремления к развитию и строительству страны. Она включает три части: «Ханой: день, месяц, год», «Ханой в чьих-то глазах» и «Новый день Вьетнама». Содержание представлено в форме комплексного художественного выступления, включающего вокальную и инструментальную музыку, современный танец, театрализованные сцены, показ документальных материалов, 3D-мэппинг, современные звуковые и световые эффекты. В программе принимают участие известные артисты, профессиональные художественные коллективы столицы и студенты художественных вузов.
Министерство культуры, спорта и туризма также направило документ с предложением Народным комитетам провинций и городов центрального подчинения организовать культурные и художественные мероприятия, посвящённые 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября.
Министерство также призвало Народные комитеты провинций и городов рассматривать это как важную политическую задачу, уделять особое внимание и тщательно руководить организацией мероприятий, обеспечивая их практическую значимость, безопасность и эффективность, создавая особый акцент в честь знаменательных национальных праздников и в преддверии 14-ого съезда КПВ.