НОВОСТИ
Художественная программа «Горжусь тем, что я вьетнамец»: Путешествие, соединяющее миллионы вьетнамских сердец
Мероприятие было организовано совместно Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, Министерством культуры, спорта и туризма, Народным комитетом Ханоя, Вьетнамским телевидением и компанией Netmedia в честь 80-й годовщины Августовской революции и Дня Независимости 2 сентября.
В программе приняли участие член Политбюро, секретарь Центрального коммитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Нгуен Чонг Нгиа; генерал-полковник Чинь Ван Куэт, начальник Главного политического управления Вьетнамской Народной армии; вице-премьер Май Ван Тьинь; представители руководства министерств, комитетов, ведомств города Ханоя, интеллигенции, деятели культуры и искусства, соотечественники за рубежом, молодежь, а также почти 30 000 зрителей на стадионе Мидинь и миллионы телезрителей.
Программа была организована с целью почтить славную историю становления и защиты государства; пробудить чувство благодарности к Партии, Президенту Хо Ши Мину, поколениям руководителей, соотечественникам и воинам, пожертвовавшим собой ради независимости и воссоединения страны; распространить дух солидарности вьетнамцев в стране и за рубежом; укрепить веру, стремление к служению и волю к построению могучего Вьетнама.
Программа «Горжусь тем, что я вьетнамец» была построена в три части: «Происхождение - Называя Вьетнам по имени», «Один Вьетнам - миллионы сердец», «Горжусь тем, что я вьетнамец» на сцене с обзором 360 градусов, вдохновленной легендой о Ланглиеу и соединяющей образы неба и земли. Программа провела зрителей через эмоциональное путешествие, воссоздающее историю от времён королей Хунгов, войн сопротивления иностранным захватчикам до зарождения Коммунистической партии Вьетнама, победы Августовской революции, чтения Декларации независимост Президентом Хо Ши Мином и 80 лет строительства страны средствами музыки, образов и света.
Уникальные, изысканные и великолепные выступления артистов помогли зрителям прочувствовать гордость за тысячелетнюю историю строительства и защиты страны, а также любовь к Родине, пронизанную каждой мелодией и образом. Традиционные и современные музыкальные произведения отражали красоту страны и её народа, пробуждали национальные устремления, произвели глубокое впечатление. Наиболее величественным моментом стало, когда более 30 000 зрителей устремили взгляд к Государственному флагу и вместе с певцом Тунг Зыонгом и хором из 200 человек исполнили Национальный гимн.
«Горжусь тем, что я вьетнамец» - это не только художественное событие, но и мероприятие с глубоким политическим и идейным смыслом, способствующее распространению культурных и исторических ценностей, укреплению нравственного принципа «пешь воду – помни об ее источнике», ставшее мостом, соединяющим миллионы вьетнамских сердец, пробуждающим патриотизм, дух солидарности и национальную гордость в каждом сыне и дочери Вьетнама.