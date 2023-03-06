Báo Ảnh Việt Nam

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Художественная программа по случаю Международного женского дня в Москве

По случаю Международного женского дня региональная общественная организация защиты женщин г. Москвы совместно с Ассоциацией вьетнамцев в России организовала художественную программу «Цветы для мамы». На мероприятии присутствовали представители посольства Вьетнама в России, большое количество вьетнамских женщин, проживающих в Москве, их дети, а также русские семьи.

Выступая на открытии программы, вьетнамские и российские ведущие подтвердили, что женщины были и всегда остаются защитниками и хранительницами семейного очага, и это мероприятие организовано в честь ценностей любви, семьи и заботы.

В программе выступили вьетнамские профессиональные и любительские певцы, представившие такие шедевры как «Нежность» Александры Пахмутовой, «Тень дерева Кония», «Страна, любовь» или «Мечта мамы» вьетнамских авторов.

Члены детского театра «Парадокс» и хор вокалистов «По следам» представили нежный, но с глубоким смыслом спектакль «Дети не кажутся» о дружбе, доверии, а доверии и вере в чудеса. Все выступления вызвали восторженные аплодисменты публики и действительно принесли зрителям тепло и радость.

На мероприятии представитель региональной общественной организации защиты женщин г. Москвы «Женщины нашего города» вручил почетные грамоты вьетнамским женщинам, внесшим большой вклад в укрепление солидарной дружбы между Вьетнамом и Россией.

ВИА/ИЖВ

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