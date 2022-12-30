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Художественная программа Вьентьяна подчеркивает солидарность Вьетнама и Лаоса

28 декабря в столице Лаоса посольство Вьетнама в Лаосе, вьетнамская ассоциация во Вьентьяне и Министерство культуры, спорта и туризма совместно провели программу художественных представлений, посвященную вьетнамско-лаосской солидарности.
  Художественная программа Вьентьяна подчеркивает солидарность Вьетнама и Лаоса. Фото: ВИА
28 декабря в столице Лаоса посольство Вьетнама в Лаосе, вьетнамская ассоциация во Вьентьяне и Министерство культуры, спорта и туризма совместно провели программу художественных представлений, посвященную вьетнамско-лаосской солидарности.

Это одно из мероприятий, посвященных успеху Года дружбы и солидарности Вьетнам-Лаос, Лаос-Вьетнам 2022.

Выступая на мероприятии, вице-председатель вьетнамской ассоциации во Вьентьяне Ле Ань Дык подчеркнул важность мероприятия, заявив, что представления направлены на популяризацию красоты страны и народа Вьетнама среди жителей Лаоса, а также зарубежных вьетнамцев, проживающих в Лаосе и особенно во Вьентьяне.

Мероприятие также способствует дальнейшему продвижению большой солидарности между двумя странами, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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