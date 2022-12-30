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Художественная программа Вьентьяна подчеркивает солидарность Вьетнама и Лаоса
Это одно из мероприятий, посвященных успеху Года дружбы и солидарности Вьетнам-Лаос, Лаос-Вьетнам 2022.
Выступая на мероприятии, вице-председатель вьетнамской ассоциации во Вьентьяне Ле Ань Дык подчеркнул важность мероприятия, заявив, что представления направлены на популяризацию красоты страны и народа Вьетнама среди жителей Лаоса, а также зарубежных вьетнамцев, проживающих в Лаосе и особенно во Вьентьяне.
Мероприятие также способствует дальнейшему продвижению большой солидарности между двумя странами, добавил он.