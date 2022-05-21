Хошимин стремиться построить не менее 10 га общественных парков в 2022 году

Народный комитет Хошимина запустил план реализации программы по развитию общественных парков и озеленения в городе в 2022 г. Целью плана является инвестирование в новое строительство не менее 10 га общественных парков и 2 га общественных зеленых насаждений, посадка и улучшение 6.000 деревьев в городе.

Для реализации вышеуказанных целей Народный комитет города Хошимин обратился к Народным комитетам районов, уездов и города Тхудык с просьбой разработать инвестиционный план по развитию парков, зеленых зон и деревьев в 2022 году в каждом населенном пункте и предложить конкретные цели.

Соответственно, по проектам, утвердившим государственную инвестиционную политику на период 2021-2025 годов, инвесторы проведут инвестиционные процедуры в установленном порядке, завершат строительство и сдадут в эксплуатацию проекты, включенные в перечень работ, которые должны быть завершены в 2022 году. Населенные пункты быстро просматривают и составляют список общественных земель, которые запланированы как зеленые парковые зоны, но сданы в аренду или используются для других целей. Затем сообщают и предлагают Управлению природных ресурсов и окружающей среды посоветовать городскому народному комитету разработать план восстановления земельных участков для инвестиций в строительство парка.

В плане также определены конкретные задачи по достижению поставленных целей, таких как развитие парков и зеленых насаждений за счет инвестиций в строительство проектов общественных парков и зеленых зон в городе к 2022 г. и в период 2021-2025 гг.; инвестирование в строительство, передачу в управление парков и зеленых насаждений в проектах жилищного строительства; пересмотр, отзыв используемых и находящихся в аренде земельных участков из государственных земель, которые планируется использовать в качестве парков; руководство разработкой и утверждением планов использования общей площади для создания проектов концентрированных общественных парков; увеличение земельного фонда для общественных парков в городе.

Что касается развития и благоустройства системы уличных деревьев и центра управления технической инфраструктурой, Народный комитет Хошимина поручил Народным комитетам районов, уездов и города Тхудык посадить новые деревья на территории управления. Населенные пункты продолжают собирать базу данных о парках и деревьях в некоторых районах в сочетании с оценкой роста и развития деревьев в качестве основы для разработки планов посадки и улучшения деревьев для города.

Кроме того, городские власти также уделяют особое внимание повышению эффективности управления и эксплуатации парков и деревьев на своей территории путем определения, установки ориентиров и оцифровки общественных парков; проверкам штаб-квартир, агентств и домов на территории парка, составляя планы переселения, чтобы вернуть землю паркам; корректировке моделей управления, децентрализуя управление парками и деревьями по всему городу.

Ранее Народный комитет Хошимина утвердил «Проект по развитию общественных парков и озеленения на период 2021-2030 гг.» для увеличения темпов озеленения, создания зеленой среды ландшафта. В рамках этого проекта Хошимин планирует увеличить к 2025 году как минимум на 150 га площади общественных парков и дополнительно на 10 га общественных зеленых зон в городе. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году городская парковая зона достигла 1 м2/чел., общая площадь зеленых насаждений выросла до 3-4 м2/чел., тем самым, на начальном этапе улучшая городскую нехватку зеленых насаждений и снижая потребность в зеленых насаждениях...