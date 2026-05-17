Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Хошимин стремится стать ведущим международным финансовым центром в ЮВА в течение следующих пяти лет

В ближайшие пять лет город Хошимин планирует создать около 50 инновационных центров, обеспечить от 100 000 до 200 000 высококвалифицированных рабочих мест в финансовом и технологическом секторах.
  Доцент, доктор наук Нгуен Хыу Хуан, Заместитель председателя исполнительного совета Международного финансового центра в Хошимине. Фото: ВИА  
Город Хошимин формирует полноценную международную финансовую экосистему, обладающую собственной правовой базой, трансграничными потоками капитала, морскими финансами, финтехом и крупными рынками капитала. Хошимин стремится стать одним из ведущих международных финансовых центров Юго-Восточной Азии в течение следующих пяти лет. Это отметил 16 мая доцент, доктор наук Нгуен Хыу Хуан, Заместитель председателя исполнительного совета Международного финансового центра в Хошимине.

Согласно плану, Международный финансовый центр в Хошимине займет площадь около 989 гектаров. Он будет функционировать в рамках собственной правовой системы, аналогичной модели международных финансовых центров во многих странах мира.

Хошимин также введет множество льготных мер для повышения своей конкурентоспособности. При этом, корпоративные и личные подоходные налоги в этом центре останутся на уровне 0% до 2030 года, а затем сохранят свой уровень, значительно меньший, чем в других странах региона. Иностранные специалисты, работающие здесь, также могут получить визы сроком до 10 лет.

Кроме того, город намерен создавать международный центр морского финансирования, который в течение следующих пяти лет должен обеспечить приток примерно 30% объема операций в сфере морского финансирования во Вьетнам, т.е примерно 300 миллиардам долларов в год.

Хошимин также уделяет особое внимание финтех-компаниям и цифровым активам. В городе открылся финтех-хаб в здании Marina IFC. Он сотрудничает с Лондонской фондовой биржей для развития финтех-экосистемы.

В рамках своей долгосрочной стратегии город продвигает создание международной фондовой биржи при поддержке Nasdaq и Лондонской фондовой биржи. В ближайшие пять лет город Хошимин планирует создать около 50 инновационных центров, обеспечить от 100 000 до 200 000 высококвалифицированных рабочих мест в финансовом и технологическом секторах.

VOV/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вице-президент Во Тхи Ань Суан посетила пограничников провинции Анзянг

Вице-президент Во Тхи Ань Суан посетила пограничников провинции Анзянг

Во второй половине дня 16 мая в рамках рабочей поездки в специальную зону Фукуок провинции Анзянг секретарь ЦК КПВ, Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан и рабочая делегация посетила кадровых работников и военнослужащих Пограничного командования контрольно-пропускного пункта порта Зыонгдонг (Пограничные войска провинции Анзянг).
ПОДРОБНЕЕ

Top