НОВОСТИ
Хошимин стремится стать ведущим международным финансовым центром в ЮВА в течение следующих пяти лет
Согласно плану, Международный финансовый центр в Хошимине займет площадь около 989 гектаров. Он будет функционировать в рамках собственной правовой системы, аналогичной модели международных финансовых центров во многих странах мира.
Хошимин также введет множество льготных мер для повышения своей конкурентоспособности. При этом, корпоративные и личные подоходные налоги в этом центре останутся на уровне 0% до 2030 года, а затем сохранят свой уровень, значительно меньший, чем в других странах региона. Иностранные специалисты, работающие здесь, также могут получить визы сроком до 10 лет.
Кроме того, город намерен создавать международный центр морского финансирования, который в течение следующих пяти лет должен обеспечить приток примерно 30% объема операций в сфере морского финансирования во Вьетнам, т.е примерно 300 миллиардам долларов в год.
Хошимин также уделяет особое внимание финтех-компаниям и цифровым активам. В городе открылся финтех-хаб в здании Marina IFC. Он сотрудничает с Лондонской фондовой биржей для развития финтех-экосистемы.
В рамках своей долгосрочной стратегии город продвигает создание международной фондовой биржи при поддержке Nasdaq и Лондонской фондовой биржи. В ближайшие пять лет город Хошимин планирует создать около 50 инновационных центров, обеспечить от 100 000 до 200 000 высококвалифицированных рабочих мест в финансовом и технологическом секторах.