Хошимин стремится войти в число ведущих технологических и инновационных центров Юго-Восточной Азии

Хошимин стремится к 2030 году стать одним из ведущих центров науки, технологий и инноваций в Юго-Восточной Азии, наращивая инвестиции в исследования и разработки, а также расширяя участие частного сектора. Фото: ВИА

Эти цели были озвучены на семинаре «Видение и стратегия развития науки, технологий и инноваций в Хошимине на 2026–2030 годы: от идей к действиям», состоявшемся 25 марта.

На встречах, прошедших 6, 9, 10, 11, 12, 16 и 17 марта, обсуждалась Резолюция Политбюро № 57-NQ/TW о развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации на национальном уровне, а также собирались экспертные предложения, направленные на укрепление технологического потенциала города и его инновационной экосистемы.

Эти мероприятия объединили экспертов, исследователей, представителей органов власти и бизнеса для оценки имеющихся возможностей, выявления перспектив и вызовов, а также выработки стратегических направлений исследований в соответствии с мировыми тенденциями и потребностями местного развития.

Согласно проекту программы научных исследований и технологического развития на 2026–2030 годы, город ставит целью нарастить инвестиции в инновации и расширить участие предприятий и общества в целом, уделяя особое внимание формированию устойчивой и конкурентоспособной экосистемы.

Заместитель директора городского Департамента науки и технологий Ле Тхань Минь отметил, что инновации и впредь будут оставаться одним из ключевых факторов устойчивого развития, поскольку город вступает в новый этап, ориентированный на зеленый рост, цифровую трансформацию и более глубокую международную интеграцию.

«В условиях нового этапа развития Хошимина наука и технологии по-прежнему рассматриваются как ключевая движущая сила и важная основа для повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития».

Он добавил, что серия семинаров была организована для сбора мнений экспертов и представителей бизнеса с целью доработки программы исследований и разработок на 2026–2030 годы перед ее представлением Народному комитету города.

В рамках этой работы было собрано около 100 экспертных мнений от 63 научно-исследовательских институтов, университетов и предприятий, а также более 250 дополнительных предложений от свыше 100 организаций в ходе более широкого опроса, проведенного в начале марта.