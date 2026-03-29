Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Хошимин стремится войти в число ведущих технологических и инновационных центров Юго-Восточной Азии

К 2030 году Хошимин намерен стать одним из ведущих центров науки, технологий и инноваций в Юго-Восточной Азии. Ожидается, что объем инвестиций в исследования и разработки достигнет 2–3% ВРП города, при этом на частный сектор будет приходиться более 60% этих расходов.

 

Хошимин стремится к 2030 году стать одним из ведущих центров науки, технологий и инноваций в Юго-Восточной Азии, наращивая инвестиции в исследования и разработки, а также расширяя участие частного сектора. Фото: ВИА.

Хошимин стремится к 2030 году стать одним из ведущих центров науки, технологий и инноваций в Юго-Восточной Азии, наращивая инвестиции в исследования и разработки, а также расширяя участие частного сектора. Фото: ВИА

Эти цели были озвучены на семинаре «Видение и стратегия развития науки, технологий и инноваций в Хошимине на 2026–2030 годы: от идей к действиям», состоявшемся 25 марта.

На встречах, прошедших 6, 9, 10, 11, 12, 16 и 17 марта, обсуждалась Резолюция Политбюро № 57-NQ/TW о развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации на национальном уровне, а также собирались экспертные предложения, направленные на укрепление технологического потенциала города и его инновационной экосистемы.

Эти мероприятия объединили экспертов, исследователей, представителей органов власти и бизнеса для оценки имеющихся возможностей, выявления перспектив и вызовов, а также выработки стратегических направлений исследований в соответствии с мировыми тенденциями и потребностями местного развития.

Согласно проекту программы научных исследований и технологического развития на 2026–2030 годы, город ставит целью нарастить инвестиции в инновации и расширить участие предприятий и общества в целом, уделяя особое внимание формированию устойчивой и конкурентоспособной экосистемы.

Заместитель директора городского Департамента науки и технологий Ле Тхань Минь отметил, что инновации и впредь будут оставаться одним из ключевых факторов устойчивого развития, поскольку город вступает в новый этап, ориентированный на зеленый рост, цифровую трансформацию и более глубокую международную интеграцию.

«В условиях нового этапа развития Хошимина наука и технологии по-прежнему рассматриваются как ключевая движущая сила и важная основа для повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития».

Он добавил, что серия семинаров была организована для сбора мнений экспертов и представителей бизнеса с целью доработки программы исследований и разработок на 2026–2030 годы перед ее представлением Народному комитету города.

В рамках этой работы было собрано около 100 экспертных мнений от 63 научно-исследовательских институтов, университетов и предприятий, а также более 250 дополнительных предложений от свыше 100 организаций в ходе более широкого опроса, проведенного в начале марта.

ИЖВ/ВИА

Top