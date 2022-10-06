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НОВОСТИ

Хошимин станет следующим местом проведения итальянского кинофестиваля 2022 года

Итальянский кинофестиваль 2022 пройдет в Хошимине с 10 по 16 октября после завершения в Ханое.
  Бесплатные билеты можно получить в кинотеатре DCINE Бентань, Макдиньчи № 6, квартал Беннге, район 1.  
Итальянский кинофестиваль 2022 пройдет в Хошимине с 10 по 16 октября после завершения в Ханое.

По сообщению Генерального консульства Италии в южном мегаполисе, мероприятие направлено на содействие культурному обмену между Италией и Вьетнамом, а также на знакомство Вьетнама с кинематографией и типичной культурной самобытностью этой европейской страны.

Фильмы, которые будут показаны на фестивале, который будет организован в сотрудничестве с Римским фестивалем азиатского кино, включают «Все будет хорошо» (Cosa Sara), «Великое молчание» (Il Silenzio Grande), «Доктор по вызову». (Una note da dottore), «Возвращение девушки» (L'arminuta), «Расставание в Риме» (Lasciarsi un Giorno a Roma), «Внутренняя клетка» (Aria Ferma) и «Король смеха» (Qui rido io).

Зрители могут получить бесплатные билеты в кинотеатре DCINE Бентань, Макдиньчи № 6, квартал Беннге, район 1, а также получить дополнительную информацию о фестивале на сайте http://fb.me/e/3GqJpnVDL.

В настоящее время фестиваль проходит в Национальном киноцентре на улице Ланг Ха, 87 в Ханое с 3 по 9 октября.

ВИА

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