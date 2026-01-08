Хошимин ставит цель обеспечить рост более чем на 10% в 2026 году

Цель была объявлена на конференции, посвящённой подведению итогов социально-экономического развития в 2025 году и определению задач на 2026 год, которая состоялась 6 января.

Общий вид конференции города Хошимин по подведению итогов социально-экономического развития в 2025 году и определению задач на 2026 год. (Фото: ВИА)

Выступая на мероприятии, председатель Народного комитета города Хошимин Нгуен Ван Дыок подчеркнул, что целевой показатель роста на уровне 10–11%, установленный на 2026 год, является чрезвычайно амбициозным и требует высокой решимости со стороны всей политической системы, а также более значительных усилий для обеспечения устойчивого роста и сохранения весомого вклада в развитие страны. В свою очередь, глава городского статистического управления Нгуен Кхак Хоанг отметил, что рост экономики города в 2026 году прогнозируется на уровне около 8,5–9%. Вместе с тем, более высокая целевая планка призвана создать мощный импульс для устойчивого развития на протяжении всего периода 2026–2030 годов.

По его словам, достижение двузначных темпов роста потребует значительных усилий со стороны всех секторов экономики. Сельское хозяйство должно стремиться к росту более чем на 3%, промышленность и строительство - на уровне 10–11%, сфера услуг - около 11%. Кроме того, общий объём социальных инвестиций должен достичь примерно 880 трлн донгов (33,5 млрд долларов США); освоение государственных инвестиций - 100%; объём непогашенных кредитов - вырасти более чем на 15%; а доходы государственного бюджета - примерно на 8%.

Обновлённая Резолюция № 98 открывает значительное новое пространство для ускоренного развития Хошимина. Основная сложность, по его словам, заключается в реализации. Он добавил, что городу необходимо сохранить импульс роста на уровне около 9%, зафиксированный в четвёртом квартале 2025 года, стабилизировать его в первом квартале 2026 года и не допустить повторения модели низких темпов роста, наблюдавшейся в первой половине предыдущих лет.

Председатель Народного комитета города Нгуен Ван Дыок отметил, что, действуя решительно с самого начала года, город определил 26 целевых показателей на городском уровне, 30 - на уровне общин и кварталов, а также 10 ключевых приоритетных направлений.

В экономической сфере обозначены шесть основных целевых ориентиров, включая рост ВРП более чем на 10%, ВРП на душу населения на уровне 9 800 долларов США, общий объём социальных инвестиций в размере около 30% ВРП, вклад совокупной факторной производительности на уровне порядка 60% ВРП, долю цифровой экономики в 30% ВРП, а также общий объём социальных расходов на научные исследования и разработки на уровне 2–3% ВРП. Среднегодовой рост производительности труда запланирован на уровне около 7,5%.

В сфере градостроительного развития и охраны окружающей среды установлены семь целевых показателей, включая доведение доли земель транспорта до 16% в структуре застройки городской территории, сбор и очистку 50% городских сточных вод, увеличение площади общественных парков до 0,8 кв. м на душу населения, уровень лесного покрова в 10,74%, завершение строительства 28 500 квартир социального жилья, доведение средней обеспеченности жильём до 27,69 кв. м на человека, а также переселение и снос 1 900 ветхих домов и жилищ вдоль каналов.

Кроме того, город стремится обеспечить поступление в государственный бюджет более 805 трлн донгов в 2026 году, добиться освоения государственных инвестиций на уровне свыше 95% от объёма выделенного капитала на развитие и привлечь около 11 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Подводя итоги 2025 года, председатель Народного комитета города охарактеризовал его как год, отмеченный переплетением вызовов и возможностей. Несмотря на трудности, город приложил значительные скоординированные усилия и добился важных и достойных высокой оценки результатов. Рост ВРП составил 7,53%, ВРП на душу населения достиг 8 755 долларов США, общий объём розничных продаж и доходов от потребительских услуг увеличился на 15,5%, доходы от туризма выросли на 36,1%, а социально-экономическое развитие в целом продемонстрировало множество позитивных показателей, заложив прочную основу для реализации амбициозных целей, намеченных на 2026 год.