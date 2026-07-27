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Хошимин способствует формированию безопасной и прозрачной экосистемы электронной коммерции
Выступая на мероприятии, директор Департамента промышленности и торговли Буй Та Хоанг Ву заявил, что новый закон окажет непосредственное влияние на предприятия и потребителей. В связи с этим всем участникам рынка необходимо понимать новые положения и строго их соблюдать.
По оценкам, объем рынка электронной коммерции Вьетнама в 2025 году составил около 40 млрд долларов США, из которых примерно 12 млрд долларов США пришлось на город Хошимин. В прошлом году сектор розничной онлайн-торговли города вырос более чем на 30%. Ожидается, что в 2026 году он сохранит высокие темпы роста.
По его словам, по мере дальнейшего расширения рынка растут и возможности для бизнеса. Однако в полной мере воспользоваться потенциалом его развития смогут лишь те предприятия, которые понимают требования правовой базы и соблюдают их.
Представляя положения закона, директор Центра развития электронной коммерции и цифровых технологий Управления электронной коммерции и цифровой экономики Нгуен Хыу Туан отметил, что закон разработан с целью защиты прав потребителей, обеспечения добросовестной конкуренции и содействия устойчивому развитию цифровой экономики.
К числу ключевых положений закона относятся требования к платформам раскрывать критерии ранжирования товаров, повышать прозрачность алгоритмов рекомендаций, усиливать контроль за продажами посредством прямых трансляций и удалять незаконный контент в течение 24 часов после получения соответствующего требования от компетентных органов.
Трансграничные платформы, использующие интерфейс на вьетнамском языке или обрабатывающие во Вьетнаме не менее 100 тыс транзакций в год, обязаны назначить в стране уполномоченного законного представителя и внести гарантийный депозит в размере не менее 20 млрд вьетнамских донгов для обеспечения выполнения налоговых обязательств и выплаты компенсаций потребителям.
С 1 января 2027 года все продавцы и ведущие прямых трансляций, работающие на посреднических платформах, также будут обязаны пройти электронную идентификацию личности (e-KYC).
Закон также усиливает защиту прав продавцов, обязывая торговые площадки заранее уведомлять их о приостановке учетных записей или изменении правил платформы. При этом продавцам предоставляется право сохранять доступ к данным о транзакциях в течение трех лет.
Выступая в кулуарах конференции, Нгуен Хыу Туан сообщил, что спустя почти месяц после вступления закона в силу многие цифровые платформы уже приступили к модернизации своих систем в соответствии с новыми требованиями. В частности, они усиливают контроль за товарами, внедряют электронную идентификацию личности, совершенствуют механизмы хранения пользовательских данных и повышают прозрачность процедур рассмотрения жалоб.
Тем временем Министерство промышленности и торговли активизирует информационно-разъяснительную работу, чтобы помочь платформам, продавцам и потребителям лучше понять новые правовые положения.
По его словам, цель заключается в формировании более прозрачной среды электронной коммерции, в которой продавцы четко понимают свои права и обязанности, а потребителям обеспечивается более надежная защита.
На конференции также были представлены поправки к Закону о рекламе, возлагающие повышенную ответственность на лидеров общественного мнения (KOL), ключевых потребителей мнений (KOC) и других интернет-инфлюенсеров. Они обязаны проверять информацию о продукции, четко обозначать спонсируемый контент и нести ответственность за вводящую в заблуждение рекламу.
В свою очередь полиция города призвала предприятия строже соблюдать нормы защиты персональных данных, выполнять налоговые обязательства и требования кибербезопасности на фоне роста числа мошеннических схем с использованием поддельных веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях.
Представители бизнеса положительно оценили новую правовую базу, отметив, что она будет способствовать повышению прозрачности и укреплению доверия к цифровому рынку.
Представитель премиального корейского косметического бренда Be'Balance Vietnam Нгуен Хыу Тхо отметил, что конференция предоставила ценную информацию о новом Законе об электронной коммерции и связанных с ним нормативных положениях, что позволило компании незамедлительно включить новые требования в свою деятельность.
«Мы считаем, что прозрачность и соблюдение норм электронной коммерции являются не только юридическими обязательствами, но и основой устойчивого развития бизнеса», заявил Нгуен Хыу Тхо.
Представители регулирующих органов, бизнеса и цифровых платформ также обсудили трудности, связанные с реализацией закона, ответственность заинтересованных сторон и практические решения, направленные на повышение уровня соблюдения новых требований.
По словам организаторов, укрепление взаимодействия между регулирующими органами, предприятиями, цифровыми платформами и создателями контента будет способствовать формированию более прозрачного цифрового рынка и устойчивому развитию сектора электронной коммерции Вьетнама.