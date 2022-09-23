Хошимин продвигает больше свою ведущую роль в юго-восточном регионе

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступает на встрече. Фото: ВИА

В первой половине дня 23 сентября в Хошимине генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и рабочая делегация провели рабочую встречу с Постоянным бюро городского партийного комитета, ключевыми должностными лицами города Хошимин по ситуации и результатам социально-экономического развития, безопасности и обороны, работы по строительству партии, дальнейшим направлениям и задачам за 8 месяцев 2022 года.

В период срока полномочий 2020-2025 гг. городской партийный комитет разработал 22 показателя социально-экономического развития, обороны и безопасности, и 9 групп ключевых решений.

Городской партийный комитет проактивно издал Резолюцию о фазе восстановления, как только город в основном взял под контроль эпидемию, а Постоянное бюро городского партийного комитета руководило выпуском Программы социально-экономического восстановления и развития на период 2022-2025 гг.

Ситуация с восстановлением и развитием города за 9 месяцев 2022 года была достаточно синхронна и успешна, изменившись от отрицательного роста на 6,78% в 2021 году до положительного роста на 3,82% за первые 6 месяцев 2022 года (и ожидается, что через 9 месяцев рост достигнет 9,71%).

Общие доходы бюджета за 9 месяцев 2022 года превысят 90% (эквивалентны 350 трлн. донгов). Улучшилось импортно-экспортное положение предприятий, оживился туризм, связанный с торговлей и услугами; а привлечение ПИИ составило 2,91 млрд. долл. США.

Выслушав мнения и выступив с заключительной речью на встрече, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг похвалил, поздравил и высоко оценил усилия, результаты и достижения, полученные парткомом, администрацией и населением города Хошимина за последнее время.

Пользуясь этим случаем он еще раз выразил свою поддержку жителям Хошимина и южного региона страны в связи с большими и беспрецедентными потерями, ущербом, которые были причинены пандемией COVID-19.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг заявил, что в ближайшее время, имея множество возможностей, самые выдающиеся преимущества в стране, а также привлекательность и высокую международную конкуренцию, город Хошимин должен быть полон решимости способствовать дальнейшему обновлению, прилагать больше усилий, лучше продвигать свою ведущую роль, мощнейшую движущую силу развития Юго-Восточного региона и всей страны.

Генеральный секретарь отметил, что для успешного осуществления стратегических прорывов, устранения существующих ограничений и узких мест с точки зрения институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов необходимо дальнейшее усиление реструктуризации экономики города в связи с обновлением модели роста; конкретизация руководящих принципов, курсов партии, законов государства в соответствии с конкретной ситуацией и условиями города...

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что приоритет должен быть отдан созданию и совершанию более сильного прорыва в синхронной и современной системе городской инфраструктуры; обновлению, повышению качества, эффективности и действенности городского планирования, дизайна, управлению архитектурным планированием, планирования строительства новой деревни, управлению городом, связанного с планами экономического развития, культуры, общества, укрепления позиций общенациональной национальной обороны и безопасности.

Он подчеркнул, что для выполнения цели - превращение Хошимина в город любви, сострадания и цивилизации, а также в место, где народ живет процветающей и счастливой жизнью «необходимо продолжать инвестировать в обновление, всесторонне повышать качество образования и профессиональной подготовки, развивать человеческие ресурсы, особенно высококачественные человеческие ресурсы; активно продвигать науку и технологии в сочетании с развитием экономики, основанной на знаниях, что послужит основой для быстрого и устойчивого развития города...».