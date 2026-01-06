Хошимин проводит пилотное тестирование применения БПЛА в сфере доставки товаров

Испытания проводятся на основании разрешения на полёты, выданного Управлением оперативных действий Генерального штаба (Министерство национальной обороны), действительного с 1 января по 31 декабря 2026 года, с обеспечением полного соблюдения требований по управлению полётной деятельностью, авиационной безопасности, обороне и безопасности, а также общественному порядку.

Данная деятельность осуществляется в рамках программы контролируемого пилотного тестирования новых технологических решений в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Высокотехнологичного парка города Хошимин в соответствии с Резолюцией № 20/2024/NQ-HĐND.

Испытания сосредоточены на оценке возможностей применения БПЛА для доставки грузов на короткие дистанции; уровня безопасности, стабильности и эффективности эксплуатации технологических решений, разработанных отечественными предприятиями; а также на оценке координации между государственными органами управления, технологическими компаниями, почтово-логистическими и розничными предприятиями в условиях реальной эксплуатации.

Заместитель директора Департамента науки и технологий города Хошимин Фам Хуинь Куанг Хиеу отметил, что пилотное тестирование не ограничивается лишь техническими аспектами, а является стратегическим шагом по стандартизации процессов контролируемой эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Практические результаты программы станут основой для совершенствования механизмов и политики государственного управления и развития. Это позволит не только расширить применение технологий в городской логистике и государственных услугах, но и приблизить цель превращения Хошимина в ведущий региональный центр инноваций.

Город ориентирован на продвижение применения беспилотных летательных аппаратов в сфере городской доставки товаров — новом и перспективном направлении, способствующем развитию логистики и интеллектуальных почтовых услуг для электронной коммерции, умных городов и высокотехнологичных сервисов; одновременно предусматривается развитие БПЛА как стратегической отрасли высоких технологий, формирующей основу инновационной экосистемы.

В долгосрочной перспективе программа пилотного тестирования поможет отечественным предприятиям овладеть технологиями, повысить инновационный потенциал и сформировать модели интеллектуальной логистики, увязанные с развитием городской среды. Тем самым Хошимин подтверждает свою ведущую роль в пилотном внедрении и распространении высоких технологий, стремясь стать национальным центром инноваций и прикладных технологий.