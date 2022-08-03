Хошимин проведет тестовый запуск линии метро Бентхань-Суойтьен в начале 2024 года

Поезд линии метро Бентхань-Суойтьен. Фото: ВИА

Хошимин прилагает усилия для запуска первой линии метро, соединяющей Бентхань и Суойтьен, в начале 2024 года.

Недавно муниципальное управление строительства предоставило общественности подробную информацию о ходе реализации нескольких ключевых проектов в городе по состоянию на конец июля.

По его словам, почти 90% работ на линии метро Бентхань-Суойтьен завершены, добавив, что подрядчики также стремятся завершить строительство в конце 2023 или начале 2024 года.

Линия метро № 1 протяженностью почти 20 км имеет общий объем инвестиций более 43,7 трлн. донгов (1,9 млрд. долл. США) и состоит из трех подземных станций и 11 наземных платформ. Первоначально его планировалось завершить в конце 2021 года, чтобы запустить в коммерческую эксплуатацию в 2022 году, но затем возникли задержки из-за пандемии и проблем, связанных с процедурами.

Между тем, линия метро № 2, соединяющая Бентхань с Тхамлыонг, все еще находится на стадии расчистки площадки, поскольку капитал официальной помощи в целях развития (ОПР) для нее еще не увеличен.

В июле город Хошимин учредил совет по проекту «Кольцевая дорога № 3», который поможет обеспечить начало строительства в июне 2023 года.

Общая сумма инвестиций в кольцевую дорогу составляет 75,3 трлн. донгов, она проходит через город и провинции Биньзыонг, Донгнай и Лонган.



