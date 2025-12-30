Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Хошимин приступает к созданию многоуровневой экосистемы по уходу за пожилыми людьми

Город Хошимин вступает в период быстрого старения населения, что создаёт острую необходимость в укреплении и расширении системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми.

Этот вопрос был подчёркнут экспертами и представителями органов власти на консультативном семинаре по развитию сети ухода за пожилыми людьми в городе, недавно организованном Департаментом здравоохранения города Хошимин.

По словам Нгуен Танг Миня, заместителя директора департамента, город Хошимин официально вступил в фазу старения населения в 2017 году, когда доля жителей в возрасте 60 лет и старше превысила порог, определяющий «стареющее общество» согласно национальным критериям.

По состоянию на 30 ноября численность жителей города в возрасте 60 лет и старше составляла около 1,6 млн человек, или 11% населения, что является самым высоким показателем по стране.

Темпы старения населения оказались выше прогнозируемых, что усиливает нагрузку на систему здравоохранения и службы социального обеспечения.

Доцент Тан Чи Тхыонг, директор Департамент здравоохранения Хошимина, отметил, что спрос на услуги долгосрочного ухода за пожилыми людьми стремительно растёт, тогда как в настоящее время в городе насчитывается лишь 36 учреждений по уходу за пожилыми, обслуживающих более 3 500 человек.

По его словам, действующая система ухода остаётся ограниченной как по масштабам, так и по разнообразию и не способна удовлетворить потребности рынка.

В настоящее время услуги в основном сосредоточены в стационарных домах престарелых, тогда как более гибкие модели, уход на дому, дневные центры, сопровождаемое проживание, паллиативная помощь и услуги на завершающем этапе жизни, пока развиты недостаточно.

Неравномерное распределение учреждений, высокая стоимость услуг и отсутствие механизмов поддержки также затрудняют доступ к уходу, особенно для пожилых людей с низкими и средними доходами.

Ещё одной серьёзной проблемой остаётся кадровый вопрос. По данным Ассоциация медицинских сестёр Вьетнама, около 70% пожилых людей страдают двумя и более заболеваниями. Несмотря на рост продолжительности жизни, многие граждане преклонного возраста проводят поздние годы с хроническими недугами, что ведёт к резкому увеличению спроса на услуги долгосрочного ухода.

В то же время ощущается острая нехватка специалистов по уходу на уровне общин и на дому, при этом многие из них не имеют системной профессиональной подготовки.

В этой связи эксперты сошлись во мнении, что городу необходимо формировать многоуровневую экосистему долгосрочного ухода за пожилыми людьми, вместо того чтобы полагаться на разрозненные и фрагментарные решения.
Такая система должна планироваться на нескольких уровнях оказания услуг, от ухода на дому и в общинах до домов престарелых и помощи на завершающем этапе жизни, обеспечивая пожилым людям своевременную и адекватную поддержку.

Эксперты также подчеркнули необходимость стандартизации качества услуг, разработки чётких стандартов для каждого вида ухода и признания ухода за пожилыми людьми самостоятельной специализированной профессией.

Среди ключевых рекомендаций - более тесная интеграция системы здравоохранения и социального обеспечения, более широкое применение технологий, приоритетное развитие ухода на дому, а также планирование инфраструктуры, дружественной к людям пожилого возраста.

Департамент здравоохранения Хошимина сообщил, что совместно с профильными ведомствами будет консультировать Народный комитет города по разработке генерального плана развития системы ухода за пожилыми людьми в городе на период 2025–2030 годов и последующие годы.

Цель плана - сформировать взаимосвязанную, многоуровневую экосистему долгосрочного ухода, ориентированную на потребности пожилых людей, в ответ на ускоренное старение населения и в поддержку целей устойчивого развития города.

ИЖВ/ВИА

Экспорт морепродуктов Вьетнама набирает обороты на рынке Сингапура

Экспорт морепродуктов Вьетнама набирает обороты на рынке Сингапура

Вьетнамская рыбная продукция продемонстрировала уверенный рост на рынке Сингапура за последние два года: объёмы импорта значительно увеличились, открывая новые возможности для двустороннего сотрудничества и внося вклад в дальнейшее углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнам и Сингапуром.
